دادستان کل کشور، گفت: قوه قضائیه در کنار اجرای عدالت، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از خانواده‌های زندانیان را از اولویت‌های جدی خود می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دادستان کل کشور آزاد روز یکشنبه در سفری یک روزه رئیس قوه قضائیه و هیات عالی قضایی به استان زنجان در مراسم افتتاحیه طرح های ورزشی، بهداشتی و حرفه آموزی استان گفت: با استناد به اصل ۱۹۶ قانون اساسی، وظیفه اصلی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.

حجت الاسلام موحدی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی، حفظ کیان خانواده‌هاست که رسیدگی به خانواده زندانیان مصداقی از این هدف محسوب می‌شود.

وی اقدامات فرهنگی و رفاهی را از جمله کارهای صورت گرفته برای زندانیان برشمرد و گفت: شرایط و امکانات برای حفظ سلامت جسمی و روحی زندانیان و آموزش‌های مربوطه فراهم شده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه تلاش برای کاهش جمعیت زندان‌هاست گفت: قوه قضائیه در تلاش است در صورت وقوع جرم، زمینه آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان را فراهم سازد.

حجت الاسلام‌موحدی آزاد به موضوع قصاص و حقوق بشر نیز اشاره کرد و افزود: قصاص، حق اولیای دم است اما قوه قضائیه بیشترین تلاش را برای جلب رضایت اولیای دم و تبدیل قصاص به دیه انجام می دهد.

وی افزود: یکی از وظایف مهم نظام جمهوری اسلامی، ایجاد فضای سالم برای بروز فضایل اخلاقی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

دادستان کل کشور با تاکید بر انتقال زندان‌ها از مناطق مسکونی به خارج از محدوده گفت: به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به ساکنان مناطق مسکونی، سازمان زندان‌ها در تلاش است تا زندان‌ها را از مناطق مسکونی خارج کند.

حجت الاسلام موحدی آزاد، با مقایسه آمار زندانیان کشور با سایر کشور‌ها افزود: آمار زندانیان در ایران، نسبت به جمعیت آن پایین است.

وی از همراهی مردم با نظام در شرایط مختلف، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مشکلات اقتصادی قدردانی کرد.

در پایان این مراسم زمینه آزادی ۳۰۰ زندانی جرائم غیرعمد زنجان فراهم شد.