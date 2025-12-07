پخش زنده
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، بر نقش اثرگذار صنعت هواپیمایی در تعمیق همکاریهای بینالملل تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزتاله محمدی با گرامیداشت هفتم دسامبر برابر ۱۶ آذر روز جهانی هواپیمایی، گفت: روز جهانی هواپیمایی کشوری فرصتی ارزشمند فراهم میآورد تا نقش اثرگذار این صنعت در تعمیق همکاریهای بینالمللی، ایجاد زیرساختهای اعتمادساز و پشتیبانی از جریان پویای اقتصاد جهانی را یادآوری کنیم؛ صنعتی که امروز بر پایه استانداردهای ICAO، بیشترین مسئولیت را در حوزه ایمنی، کیفیت و آیندهنگری بر دوش دارد.
او افزود: فرودگاه بینالمللی کیش، بهعنوان یکی از مهمترین درگاههای هوایی کشور و محور توسعه گردشگری منطقه آزاد کیش، نقشی کلیدی در گسترش مبادلات اقتصادی، تسهیل سفرهای هوایی و ارتقای جایگاه ایران در شبکه هوانوردی منطقه ایفا میکند.
محمدی خاطرنشان کرد: در شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، با بهرهگیری از توان متخصصان و کارکنان پرتلاش، ارتقای ایمنی، توسعه زیرساختها، تنوعبخشی به مسیرهای پروازی و افزایش کیفیت خدمات فرودگاهی را بهعنوان اولویتهای راهبردی دنبال میکنیم.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش،گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، متعهدیم که مسیر حرکت خود را بهسوی آیندهای امنتر، هوشمندتر و پایدارتر ادامه دهیم و با گسترش همکاریهای سازنده با ایرلاینها، نهادهای تخصصی و شرکای بینالمللی، سهم کیش را در حملونقل هوایی کشور ارتقا بخشیم.
عزتاله محمدی، افزود: با گرامیداشت این روز جهانی، مراتب قدردانی خود را از تمام فعالان زحمتکش صنعت هوانوردی، از مراقبت پرواز و عملیات فرودگاهی گرفته تا خدمات فنی و پشتیبانی ابراز میدارم و توفیق روزافزون آنان را از درگاه پروردگار متعال آرزو مینمایم.