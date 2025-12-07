رئیس دستگاه قضا، در روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان حاضر شده است تا با دانشجویان به گفت‌و‌گو بنشیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان، پانزدهمین حضور وی در دانشگاه‌های سراسر کشور و نشست‌های دانشجویی در دوره تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه زنجان: مهمترین قدرت بازدارنده کشور هوشیاری است

روز دانشجو نماد مبارزه با استکبار، هوشیاری و مسئولیت پذیری است

تشکر ویژه دانشجوی زنجانی از رئیس قوه قضاییه

نماینده بسیج دانشجویی گفت: باید از شما برای حضورتان در جمع دانشجویان زنجانی که اولین نشست دانشجویی ما با یکی از سران قواست تشکر ویژه کنم.

نماینده بسیج دانشجویی: محکم بر فرق فساد شمشیر بزنید

مشکلات شبکه بانکی، پرونده بانک آینده و سایر موسسات مالی باید با شفافیت پیگیری شوند.

مردم بار‌ها هزینه تصمیمات اشتباه و سوء‌مدیریت‌ها را پرداخته‌اند.

اگر محکومیت‌های شما در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت بازدارنده بوده، چرا وضعیت اینگونه است؟

از شما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنید، امید ما به شماست.

فضای مجازی در حکمرانی رها شده است.

نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه زنجان: دنبال رفع فیلترینگ کلی هستیم

باید صدای اعتراض دانشجو شنیده شود.

به بازرسی‌ها نقد اساسی داریم.

دانشجو دنبال مطالبه‌گری نیست، به دنبال همیاری شما هستیم.

حضور رئیس قوه قضائیه در دانشگاه را به فال نیک می‌گیریم، اما نه برای گرفتن عکس یادگاری

دبیرکل شورای صنفی دانشگاه زنجان افزود: دانشجو صدای رسای جامعه‌ای است که لکنت زبان نمی‌پذیرد.

انتظار داریم خطای دانشجو با سعه صدر پدرانه و نگاه تربیتی مدیریت شود.

امن کردن دانشگاه با امنیتی کردن دانشگاه تفاوت دارد.

دانشجو باید بتواند بدون لکنت فساد را فریاد بزند.

نماینده دانشجویان دانشگاه پیام نور زنجان: آیا قوه قضائیه برنامه‌ای برای کاهش هزینه دادرسی، حمایت از بدهکاران واقعی و جلوگیری از مصادره‌های ناعادلانه دارد

نماینده دانشجویان دانشگاه تحصیلات تکمیلی: قوه قضائیه می‌تواند با نظارت بر اجرای قوانین از تضییع حقوق دانشجویان جلوگیری کند

مالکیت فکری و امنیت فعالیت‌های علمی باید تضمین شود و قوه قضائیه می‌تواند در این زمینه نقش ایفا کند.

واقعا از اینکه دیر به محیط دانشگاه آمدم مغبون هستم

محسنی اژه‌ای گفت: وقتی انسان سخنان مهم، اصلی و دغدغه دانشجویان را می‌شنود، حس دیگری پیدا می‌کند.