به مناسبت هفته پژوهش زنگ پژوهش در مراسمی به صورت نمادین با حضور مسئولان خراسان جنوبی و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دبیرستان شهید حاج قاسم سلیمانی بیرجند نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این مراسم گفت: باید تمام مدارس آموزش همراه با پژوهش داشته باشند.

فرهادی افزود: امروز پژوهش در دنیا همواره حرف اول را می‌زند و زندگی همه مردم بر پایه تحقیق و توسعه استوار است و پژوهش و تحقیق و پژوهش باید در زندگی هر فرد باشد تا به نتیجه نهایی برسد.

فرهادی گفت: شما دانش آموزان که از آینده سازان مملکت هستید باید همواره بر محور پژوهش و تحقیق گام بردارید و به عنوان یک پژوهشگر مطرح باشید و برای پیشرفت جامعه تلاش کنید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با گرامیداشت هفته پژوهش گفت: یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش آموزش هوش مصنوعی یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش است که طی یک سال گذشته در تمام آموزشگاه‌های سراسر استان معلمان آموزش‌های هوش مصنوعی را فرا گرفتند.

مرتضوی گفت: برای ترویج فرهنگ پژوهش برای اولین بار در سطح استان در بیرجند، مدرسه دانشگاه راه اندازی شده است.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری تعداد ۱۲ دانش آموز از دانش آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم به عنوان پژوهشگر برتر و فناور کشوری انتخاب شدند.

مرتضوی گفت: دو نفر از فرهنگیان به عنوان معلم پژوهنده نیز انتخاب شدند و یک نفر فرهنگی به عنوان برگزیده از مدارس استثنایی به عنوان مقام برتر برگزیده شده است.