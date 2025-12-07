امام جمعه کیش، گفت: نهاد دانشگاه مرکز پویایی، امیدآفرینی و نقطه ثقل پیشرفت‌های کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین علیرضا بی‌نیاز با گرامیداشت شانزدهم آذر، روز دانشجو در پیامی این روز را به دانشجویان و آینده‌سازان کشور تبریک گفت.

امام جمعه کیش، گفت: شانزدهم آذر در تاریخ معاصر ایران یادآور زمان‌شناسی و نقش‌آفرینی بی‌نظیر دانشجویان آزادیخواه در مبارزه و اوج ایستادگی ایشان در برابر سیاست‌های استکبار جهانی و رژیم ستم‌شاهی است که با درک و شناخت دقیق نسبت به شرایط زمان برگ زرّینی در تاریخ افتخارات کشورمان آفریدند.

او افزود: جنبش دانشجویی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار اقشار مختلف مردم در صف نخست مبارزه حضور داشته و پس از آن در دوره حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره به‌عنوان جنبشی پیش‌رو، عدالت‌خواه و استکبارستیز مطرح بوده و مولفه‌های ضداستکباری، ضدسلطه و طرفداری از عدالت خصیصه‌ی جدانشدنی هویت جنبش دانشجویی را تشکیل می‌دهد.

حجت الاسلم و المسلمین بی نیاز خاطرنشان کرد: امروزه نهاد دانشگاه از مراکز پویایی، امیدآفرینی و نقطه ثقل پیشرفت‌های کشور است و جنبش دانشجویی توانسته همگام با اساتید، پژوهشگران و نهاد‌های تولید علم، با حفظ و بسط مولفه‌های هویتی، با تولید دانش و ارتقای توانمندی‌های علمی برای کشورمان اقتدار درون‌زا تولید کند.

او در این پیام آورده است: اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حماسه ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان شهید دفاع مقدس، شهدای هسته‌ای و نخبگان کشورمان که در جنگ اخیر با رژیم تروریست صهیونیستی به شهادت رسیدند، رجای واثق دارم با یاری پروردگار متعال دانشجویان و نخبگان کشورمان در عرصه‌های مختلف در جهت پیشرفت و آبادانی همه‌جانبه کشورمان نقش‌آفرینی کنند.