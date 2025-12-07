معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اوج‌گیری شیوع بیماری آنفلوانزا در آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: ابتلا به بیماری آنفلوانزا در استان از نقطه اوج و هشدار عبور کرد و درصد شیوع آن نسبت به هفته اول آذر ماه افزایشی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،احمد کوشا با بیان اینکه کادر درمان از همه بیمارانی که با مشکل تنفسی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند آزمایش ابتلا به آنفلوانزا می گیرند گفت: ما بعد از نمونه‌گیری روزانه موارد ابتلا را در یک هفته جمع‌بندی می‌کنیم.

وی به واکسیناسون افراد سنین بالا و بسیار ناتوان جامعه تاکید کرد و گفت: معمولا ما سه پیک شیوع بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوانزا در آذر، بهمن و فروردین ماه داریم.

وی از آمادگی مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان در راستای درمان بیماری آنفلوانزا خبر داد و ادامه داد: امیدواریم با تلاش کادر درمان و با همکاری مردم هیچ فوتی در پی مبتلا شدن به بیماری آنفولانزا نداشته باشیم.

کوشا با اشاره به تعطیلی مدارس در پی اوج‌گیری شیوع بیماری آنفلوانزا گفت:دانشگاه علوم پزشکی پیشنهادی مبنی بر هشدار به آموزش و پرورش و استانداری ارائه می‌دهد و در کمیته تخصصی نسبت به تعطیلی مدارس تصمیم‌گیری می‌شود.

وی همچنین خبر فوت شدن کودک ۱۰ ساله در شهرستان خداآفرین بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوانزا را تکذیب کرد و افزود: تاکنون در ارتباط با بیماری آنفلوانزا گزارش فوتی نداشته‌ایم.

سیمین خیاط‌زاده مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تشریح آمار و ارقام مبتلایان به آنفلوانزا پرداخت و گفت: احتمال بستری شدن و فوتی بر اثر این بیماری وجود دارد و اکنون حدود ۶.۵ درصد بستری شدگان بیمارستان‌های آذربایجان شرقی در هفته گذشته را مبتلایان به بیماری آنفلوانزا تشکیل می‌دهند و این تعداد در ماه جاری به ۱۱.۵ درصد رسیده است.

خیاط‌زاده با بیان اینکه به زودی پیک این بیماری در استان خود را نشان داده و از آن عبور می‌کند ادامه داد: هر سال در فصل سرما برخی بیماری‌های تنفسی در استان شیوع پیدا می‌کنند و امسال نیز آنفلوانزا در حال افزایش است، بر اساس انتظار ویروس‌هایی که جهش پیدا می‌کنند سرعت انتشار، سرعت انتقال و شدت بیماری بیشتری دارند، به‌طوری که اکنون به دلیل درگیری چندساله با کوید (کرونا) این جهش به تاخیر افتاده و اکنون شاهد جهش در ویروس آنفلوانزا هستیم.

وی به پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری آنفلوانزا در مکان‌های تجمعی تاکید کرد و افزود: از مردم انتظار داریم برای جلوگیری از شیوع این بیماری و انتقال آن، از ماسک استفاده کرده، دست‌ها را با آب و صابون شسته و فاصله را رعایت کنند، همچنین انتظار می‌رود شهروندان عزیز از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک و مراجعه به تزریقاتی‌ها برای مداوای بدون دستور پزشک اجتناب کنند.

خیاط‌زاده تصریح کرد: دوره درمان بیماری آنفلوانزا ۹ تا ۱۰ روز است که در چهار پنج روز نخست آن اول بیمار بدحال بوده و تب و بدن درد خواهد داشت بر این اساس به شهروندان توصیه می‌کنیم قبل از ابتلا به بیماری واکسن بزنند؛ البته دریافت واکسن برای مادران باردار و سالمندان دارای بیماری زمینه‌ای در مراکز بهداشت استان رایگان بوده و بقیه باید از داروخانه‌ها واکسن تهیه کنند.