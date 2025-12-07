پخش زنده
بانوان اصفهانی در ردهی بزرگسالان مسابقات کشوری کونگ فو توآ بر سکوی اول ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات قهرمانی کشور انجمن کونگفو توآ در ردههای جوانان و بزرگسالان بانوان، با حضور ۱۷ استان و ۱۸ تیم در استایل مایانه و با شرکت ۱۸۰ ورزشکار در چالوس برگزار شد.
در رده سنی جوانان این دوره از رقابتها کردستان (قهرمان)، خراسان رضوی (نایبقهرمان) و فارس (سوم) شد.
در رده بزرگسالان نیز اصفهان (قهرمان)، البرز (نایبقهرمان) و مازندران (سوم) شد.
کاپ اخلاق این رقابتها هم به تیم تهران رسید.
این مسابقات به میزبانی شهرستان چالوس و در مجموعه ورزشی دلگشاه هیچرود برگزار شد.