به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات قهرمانی کشور انجمن کونگ‌فو توآ در رده‌های جوانان و بزرگسالان بانوان، با حضور ۱۷ استان و ۱۸ تیم در استایل مایانه و با شرکت ۱۸۰ ورزشکار در چالوس برگزار شد.

در رده سنی جوانان این دوره از رقابت‌ها کردستان (قهرمان)، خراسان رضوی (نایب‌قهرمان) و فارس (سوم) شد.

در رده بزرگسالان نیز اصفهان (قهرمان)، البرز (نایب‌قهرمان) و مازندران (سوم) شد.

کاپ اخلاق این رقابت‌ها هم به تیم تهران رسید.

این مسابقات به میزبانی شهرستان چالوس و در مجموعه ورزشی دلگشاه هیچرود برگزار شد.