به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، نظامیان در تلویزیون رسمی بنین اعلام کردند رئیس جمهور را برکنار کردند و قدرت را در دست گرفتند.

بخش فرانسوی زبان خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز گزارش داد پس از اینکه نظامیان در بنین کنترل تلویزیون دولتی را به دست گرفتند، اوضاع در این کشور پیچیده شده است.

گفته می‌شود که رهبری این کودتا را «پاسکال تیگری» افسر ارتش برعهده دارد و خود را رئیس «کمیته نظامی برای بازسازی» معرفی کرده است.

هنوز از سرنوشت «پاتریس تالون» رئیس‌جمهور جمهوری بنین خبری منتشر نشده است.

وزیر خارجه بنین: اوضاع تحت کنترل است

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: وزیر امور خارجه بنین تاکید کرد تلاش‌هایی برای کودتا صورت گرفت,، اما اوضاع تحت کنترل است و بخش بزرگی از ارتش و گارد ملی همچنان به حاکمیت وفاداری هستند و رئیس جمهور بنین در محل امنی است.

بنین سرزمین کوچکی بین نیجریه و توگو است.

بنین ۱۱۲٬۶۲۲ کیلومتر مربع مساحت دارد و از شمال به کشور نیجر و از شرق به نیجریه و از جنوب به خلیج بنین، از غرب به کشور توگو و از شمال غربی به بورکینافاسو محدود است.

جمعیت این کشور در ۲۰۲۵ بیش از ۱۴ میلیون نفر و زبان رسمی آن، فرانسوی است.