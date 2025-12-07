مستند «آخرین کَلَک» اثر عباس رفیعی مرغملکی، به نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت راه یافت.

راهیابی اثر فیلم ساز چهارمحال و بختیاری به جشنواره بین المللی سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مستند «آخرین کَلَک» به تهیه کنندگی و کارگردانی عباس رفیعی مرغملکی در نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی سینمای مستند ایران، سینما حقیقت که ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود، نمایش داده خواهد شد.

این مستند به قسمت‌هایی از زندگی شخصی یکی از اهالی روستا‌های منطقه بازفت چهارمحال و بختیاری و مشکلات او می‌پردازد.

محمدعلی اسدی ساکن یکی از روستا‌های منطقه بازفت است که کار اصلی او کشاورزی است و سال هاست در آرزوی ساخته شدن پلی در پایین دست روستاست.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: وقتی ساخت پل به درازا می‌کشد، محمدعلی مجبور است با شرایطی که دارد مسیر خود را ادامه دهد، اما او اکنون درگیر قصه دیگری است..

مستند «آخرین کَلَک» با تصویربرداری وحید حسین زاده، صدابرداری عباس رفیعی و تدوینگری هادی اسپنانی در ۱۵ دقیقه تولید و آماده پخش شده است.

همچنین جواد یوسفی مدیر تولید، مهسا حاجبی مقدم برنامه ریز، محمدحسین ابراهیمی طراحی و ترکیب صدا و شیرین اخلاصی اصلاح رنگ و نور این مستند را بر عهده داشته‌اند.

عباس رفیعی مرغملکی، فیلمساز جوان چهارمحال و بختیاری، دارای مدرک کاشناسی کارگردانی سینما است و از سال ۱۳۹۰ در حوزه فیلم مستند فعالیت می‌کند.

او پیش از این با ساخت مستند‌های «مامرا، بر مدار عاشقی، دسترنگ، خین بُری، باجی و نذر خاک» حضور موفقی در جشنواره‌های ملی و بین المللی داشته و در هفدهمین جشنواره سینما حقیقت هم با مستند «ارجنا» حضور داشته است.