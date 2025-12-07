پخش زنده
رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: شیادان سایبری از طریق پلتفرم فیلیپ آپشن (PhillipOption) اقدام به کلاهبرداری پانزی و سرقت مالی از شهروندان میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهار داشت: پلتفرم «فیلیپ آپشن» که یک سایت سرمایه گذاری فضای معامله برای کاربران هست، قربانیان را ترغیب به معامله ارز دیجیتال میکنند و از کاربران میخواهند که یک اکانت ایجاد و ثبت نام کنند.
وی افزود: در ادامه با ایجاد معاملات صوری و واریز مبالغ بالا از سوی قربانیان، یک سود کاذب برای آنان تعیین میگردد و از آنان خواسته میشود که جهت آزاد سازی این سود، مبالغ بسیار بالاتری را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و واریز کنند.
سرهنگ حسینی به کاربران عزیز توصیه کرد: نسبت به وعدههای سودهای بالا و غیرمنطقی، مشکوک باشید و فریب تبلیغات آنان را نخورید. همچنین قبل از واریز ارز دیجیتال و سرمایه مالی در فضای مجازی، نسبت به آن سایت و کانال تحقیق نمایید و از افراد خبره و کارشناس مشورت بگیرید.