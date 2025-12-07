به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ حسین جان‌پرور گفت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر ورود مواد مخدر از یکی از محور‌های فرعی بین شهرستان مراوه تپه و شهرستان راز و جرگلان، موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه یکه صعود قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با برقراری ایست و بازرسی و پایش خودرو‌های عبوری، خودرو مشکوک را شناسایی و در بازرسی از آن، یک کیلوگرم تریاک که به‌صورت ماهرانه جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به اینکه خودروی متخلف توقیف و متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: از شهروندان خواسته شد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را فوراً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.