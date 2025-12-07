پخش زنده
استاندار مرکزی با صدور پیام، درگذشت پدر شهیدان والامقام احمد و محمد کمالیمقدم را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ متن پیام تسلیت مهدی زندیهوکیلی استاندر مرکزی برای درگذشت حاج محمدنبی کمالیمقدم، پدر بزرگوار دو شهید والامقام احمد و محمد کمالیمقدم بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت پدر مؤمن، صبور و فداکار، مرحوم حاج محمدنبی کمالیمقدم، پدر بزرگوار دو شهید والامقام احمد و محمد کمالیمقدم را تسلیت عرض میکنم.
بیتردید فقدان این پدر ایثارگر که سالها در مسیر عزت و پاسداشت فرهنگ شهادت صبورانه و مؤمنانه گام برداشت، ضایعهای دردناک برای خانواده محترم، مردم شریف استان و جامعه ایثارگری است. یاد و نام این خانواده معزز، همواره با ایمان، نجابت و تقدیم عزیزترین سرمایههای خود در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی همراه بوده است.
اینجانب ضمن ادای احترام به روح مطهر آن مرحوم و تکریم مقام شامخ دو شهید والامقام، این مصیبت را به خانواده معزز کمالیمقدم، بستگان، مردم شریف و ولایی منطقه و همه دوستداران این خانواده بزرگوار تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن پدر عزیز رحمت واسعه الهی و همنشینی با اولیای الهی، و برای بازماندگان محترم صبر و سلامتی مسئلت دارم.