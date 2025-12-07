پخش زنده
در نشستی با حضور مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد مشکلات و دغدغههای هنرمندان آبادان و خرمشهر بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست با هنرمندان آبادانی و خرمشهری به بررسی مشکلات، دغدغهها و درخواستهای آنها پرداخت و از برنامههای حمایتی و تعاملات جدید این وزارتخانه خبر داد.
در این نشست هنرمندان فعال در رشتههای مختلف از جمله هنرهای تجسمی، عکاسی و فیلمبرداری به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند.
هنرمندان در این دیدار، وضعیت نامناسب مکانها و سالنهای فرهنگی و هنری در آبادان و خرمشهر را یکی از مهمترین چالشهای موجود عنوان کردند.
نبود امکانات و تجهیزات کافی برای فعالیت هنری، از دیگر مواردی بود که هنرمندان نسبت به آن گلایه داشتند و موضوع بیمه هنرمندان نیز بخش دیگری از مطالبات مطرحشده بود. هنرمندان خواستار پیگیری جدیتر این مسئله از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.
آنان تأکید کردند: در منطقه بیش از ۷۰ شاخه از هنرهای تجسمی از جمله حصیربافی فعال است، اما حمایت کافی برای توسعه و رونق آنها وجود ندارد؛ این در حالی است که به گفته هنرمندان، هنرمندان آبادانی و خرمشهری در جشنوارهها و رقابتهای ملی همواره رتبههای برتر را کسب کردهاند.
برگزاری کارگاهها و نمایشگاههای ملی و بینالمللی هنرهای تجسمی دیگر خواسته هنرمندان در این نشست بود.
آیدین مهدیزاده در این نشست گفت: این نشست نشاندهنده تعامل جدید وزارت ارشاد با بخشهای مختلف منطقه است؛ تعاملی که در سالهای گذشته وجود نداشت. او از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای مشابه با دیگر دستگاهها از جمله شهرداریها خبر داد.
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در حمایت از هنرمندان تأکید کرد و افزود: موزه هنرهای معاصر تهران توسط وزارت نفت تأسیس شده و اینجا نیز لازم است چنین مشارکتهایی شکل بگیرد.
او خواستار بهرهگیری بیشتر از ظرفیت سالنهای سازمان منطقه آزاد اروند برای فعالیتهای هنری شد.
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در ادامه از برنامه حمایت تجهیزاتی از هنرمندان تجسمی خبر داد و گفت: با وجود اعتبارات محدود، تلاش داریم نگارخانهها را نیز تجهیز و تقویت کنیم.
او درباره بیمه هنرمندان افزود: نظارت بیمه هنرمندان با ستاد است و در صورت بروز مشکل در صدور بیمه، موضوع باید به وزارتخانه منتقل شود.
در این نشست از نخستین مهرواره بینالمللی هنرهای تجسمی رونمایی شد.