پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ثبت اسناد خبرداد: در کلیه واحدهای ثبتی سراسر استان تیمهای ویژه تعویض اسناد دفترچهای تشکیل شود تا این فرآیند تسریع شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با توجه به انجام فعالیتهای تبیینی و رسانهای در خصوص بیاعتباری اسناد دفترچهای و لزوم تعویض این اسناد، ضروریست در کلیه واحدهای ثبتی سراسر استان تیمهای ویژه تعویض اسناد دفترچهای تشکیل شود تا این فرآیند تسریع شود.
سیدمهدی هاشمی مدیرکل در جلسه بررسی عملکرد واحدهای ثبتی استان با حضور معاونین اداره کل، رؤسای ستادی و روسای واحدهای ثبتی، گفت: در هشت ماهه نخست امسال برای ۲۶ هزار پرونده قانون تعیین تکلیف، رأی صادر شده که نشاندهنده روند قابل قبول در این زمینه است.
هاشمی با بیان اینکه پروندههای باقیمانده از سالهای گذشته باید در اولویت واحدهای ثبتی قرار گیرد، افزود: پروندههای سنواتی که شرایط صدور رای مثبت ندارد نباید بیش از این مفتوح باشند و باید برنامهریزی لازم برای تعیین تکلیف کامل آنها صورت گیرد.
وی همچنین به تغییرات پیشِرو با آغاز به کار قریبالوقوع سامانه ثبت ادعا اشاره کرد و گفت: با فعالسازی این سامانه، ورودی پروندهها افزایش خواهد یافت و ضروریست است ظرفیت رسیدگیها متناسب با این شرایط ارتقا پیدا کند.
هاشمی همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه به صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر تاکید کرد و گفت: صدور آراء در اجرای قانون ساماندهی باید به نحوی صورت گیرد که کلیه پروندهها در سال جاری منتج به صدور سند مالکیت شوند و به سال آینده موکول نگردد.
مدیرکل ثبت استان در بخش دیگری از سخنان خود به روند تبدیل اسناد دفترچهای به سند تکبرگ پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر متوسط تعویض اسناد دفترچهای استان۶۰۰ فقره تعویض سند است، اما هدف ما تنها پاسخ به مراجعات نیست بلکه فعالیت میدانی و شناسایی اسناد در سطح محلات و مساجد باید دوباره در دستور کار قرار گیرد.
وی خواستار ایجاد تیمهای ویژه تعویض اسناد دفترچهای در واحدهای ثبتی شد و تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و اطلاعرسانی گسترده، نقش مهمی در افزایش مراجعه مردم داشته و باید ادامه یابد.
هاشمی افزود: تا هفته مقاومت، تهیه نقشه جهت تعویض اسناد دفترچهای رایگان است و چنانچه نقشه ملک در بانک اداره موجود نباشد باید به صورت رایگان نقشهبرداری شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان تاکید کرد: کلیه همکاران باید با مشارکت فعال در المپیاد ثبتی در مسیر ارتقای توان حرفهای و توسعه فعالیتهای سازمانی گام بردارند.