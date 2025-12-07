به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی از اتصال ۶ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان‌های اشنویه و باروق با اعتباری بالغ بر ۱۸۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت خبرداد .



قاسم جلیلی‌نژاد اظهار کرد: ۵ روستای شهرستان باروق اعم از جان آقا، حیدرباغی، اولامچی، ملحم لو و نختالو که از بخش نختالو می‌باشند با جمعیتی بالغ بر دو هزارو ۱۶۵ نفر به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شدند.

وی افزود:در شهرستان اشنویه بخش نالوس نیز روستای شیخان با جمعیتی بالغ بر ۸۲۱ نفر از اینترنت پرسرعت بهرمند شد.

جلیلی نژاد تصریح کرد: طبق برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های وزارت ارتباطات موکلف هستیم کیفیت ارائه خدمات را نیز در کنار توسعه ارتباطات روستایی ارتقاء دهیم.

مدیرکل فاوای استان آذربایجان‌غربی افزود:روستا‌های بالای ۲۰ خانوار شهرستان ارومیه طبق برنامه ششم توسعه در حال حاضر دارای ۹۸ درصد پوشش اینترنت پرسرعت است.