معاون پیشکیری از وقوع جرم دادگستری گفت :از ظرفیت دانشجویان حقوق در محاکم، صلح و سازش و طرحهای محتوایی استفاده میکنیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که تعامل سازنده با دانشگاهها، ضرورتی برای توسعه عدالت اجتماعی است، گفت: استفاده از نظرات نخبگان برای احصای روشهای نوین پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ضروری است.
سید مهدی قویدل در نشست با جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاههای شهید باهنر و آزاد اسلامی کرمان به مناسبت روز دانشجو ضمن تأکید بر اهمیت ارتباط میان دانشگاه و دستگاه قضائی، افزود: دادگستری کل استان کرمان افتخار دارد که همراهی و همکاری مطلوبی با مجامع علمی و دانشگاهها دارد و در این زمینه، برنامههای مؤثری را در دستور کار داشته و دارد.
وی ادامه داد: معاونت اجتماعی دادگستری استان در بخشهای پیشگیری، امنیتی، انتظامی، حوزه زنان و خانواده، پیشگیری از خشونتهای رفتاری، اطلاعرسانی و مشارکتهای مردمی و ... همکاری بسیار خوبی با نهادهای علمی و دانشگاهی رقم زده است و در همین راستا، تفاهمنامههایی میان دادگستری و دانشگاهها منعقد شده و ارتباطات بسیار سازندهای در این زمینه وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در قالب این تعامل، بازدیدهایی از دادگستری، زندان و کانون اصلاح و تربیت برای دانشجویان رشته حقوق برگزار شده است؛ همچنین همکاران قضایی نیز بازدیدهایی از دانشگاهها داشتهاند.
قویدل تصریح کرد: در اجرای دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی با دستگاه قضایی و سند تحول و تعالی قضائی، دادگستری کل استان کرمان از ظرفیت دانشجویان و اساتید دانشگاهی در حوزه مجمع دانشجویی، مجمع نخبگانی، مصلحین و گروههای صلح و سازش است که همکاری بسیار خوبی با این معاونت دارند.
وی خاطرنشان کرد: در قالب برنامههای مشترک پیشگیرانه، در محلات، مساجد و مناطق پرخطر طرحهای اجتماعی اجرا میشود که در آنها تعداد زیادی از دانشجویان با ما همراهی و همکاری دارند و همچنین در طرحهای محتوایی فضای مجازی نیز مشارکت گستردهای شکل گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تأکید کرد: در موضوعات پیشگیرانه، بهویژه در احصای روشهای نوین پیشگیری از وقوع جرم، نیازمند بهرهگیری از نظرات دانشجویان و نخبگان دانشگاهی هستیم و تاکنون همایشهای مشترکی با حضور آنان برگزار شده است و تمامی این اقدامات نشاندهنده احساس ضرورت ارتباط میان دانشجویان و دستگاه قضایی و باور به استفاده از ظرفیت علمی و فکری آنان است.
قویدل در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای سامانه سجام اشاره و بیان کرد: دانشجویان و اساتید دانشگاهها میتوانند با عضویت در این سامانه، پیشنهادات، انتقادات و گزارشهای خود را درباره مسائل و مشکلات موجود در سازمانها، آسیبهای اجتماعی و دیگر موارد مرتبط با پیشگیری از جرم مطرح کنند تا این نظرات مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
این نشست با همکاری نشریه دادگستر و سازمان بسیج حقوقدانان سپاه ثارالله استان کرمان و با حضور روسای دانشگاه های شهید باهنر و آزاداسلامی برگزار شد.