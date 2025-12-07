پخش زنده
وزیر جنگ آمریکا، بهدلیل رسواییهایی که در ارتباط با حملات به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر و استفاده او از اپلیکیشن سیگنال برای گفتوگو درباره اطلاعات محرمانه نظامی شکل گرفته، با فشار فزایندهای روبهروست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما نشریه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل گزارش داد همزمان با افزایش رسواییهای پنتاگون، وزیر جنگ آمریکا تحت فشار قرار گرفته است.
با آنکه بهنظر میرسد وزیر جنگ آمریکا همچنان از حمایت ترامپ برخوردار است، کارشناسان میگویند او روی لبهٔ تیغ حرکت میکند.
در این گزارش آمده است: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، بهدلیل رسواییهایی که در ارتباط با حملات به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر و استفاده او از اپلیکیشن سیگنال برای گفتوگو درباره اطلاعات محرمانه نظامی شکل گرفته، با فشار فزایندهای روبهروست. این فشارها، سبب افزایش انتقادها و درخواستها برای استعفای هگست شده است.
هگست ــ سرگرد پیشین گارد ملی ارتش آمریکا که از مجری فاکسنیوز به مقام ریاست قدرتمندترین ارتش جهان رسید ــ با جنجال بیگانه نیست و اوایل امسال نیز توانست با اختلاف اندکی از سنای آمریکا تأییدیه بگیرد.
حملات به افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر ــ بهویژه حادثهای که در آن بازماندگان یک حمله اولیه کشته شدند ــ و استفاده او از پیامرسان تجاری سیگنال برای گفتوگو درباره یک عملیات قریبالوقوع در یمن، مخالفتها با هگست را تشدید کرده است.
مارک کانسیان سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا و مشاور ارشد در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی در سخنانی گفت: «او دوباره در موقعیتی دشوار قرار گرفته است. در واقع، دو مشکل بزرگش اکنون در هم ادغام شدهاند.»
او افزود: «اما بهنظر میرسد او همچنان اعتماد [دونالد]ترامپ رئیسجمهور آمریکا را حفظ کرده، حتی با اینکه حمایت برخی جمهوریخواهان را از دست داده است؛ بنابراین فکر نمیکنم او در یک وضعیت مرگبار سیاسی باشد.»
جیم تاونسند معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در امور اروپا و سیاست ناتو در دولت اوباما، گفت هگست «روی یخ نازکی حرکت میکند» و ترامپ «وزیر دفاعی دارد که برایش دردسرهای زیادی ایجاد میکند.»
تاونسند نیز با این موضوع موافق بود که اخراج فوری هگست محتمل نیست؛ اما گفت اگر اتفاقی بیفتد که «به واقع حزب جمهوریخواه را به خشم آورد» یا موجب شرمندگی جنبش «عظمت را دوباره به آمریکا باز گردانیم» ترامپ شود، «احتمالا سعی خواهند کرد او را به جای دیگری منتقل کنند.»
هگست در جریان روند تأیید صلاحیت خود بهدلیل اتهامهای مربوط به سوءمدیریت مالی در سازمانهای غیرانتفاعی امور کهنهسربازان که پیشتر در آنها فعالیت میکرد، گزارشهایی درباره زیادهروی در نوشیدن الکل و نیز ادعایی مبنی بر آزار جنسی یک زن در کالیفرنیا، تحت فشارهای شدیدی قرار گرفت.
دوران او بهعنوان وزیر جنگ آمریکا نیز با رسواییهایی همراه بوده است؛ از جمله ماجرایی مرتبط با حملات به یمن که در اواسط مارس انجام شد.
نشریه آتلانتیک فاش کرد سردبیر این نشریه بهطور ناخواسته وارد یک گفتوگو در پیام رسان سیگنال شده بود؛ گفتگویی که در آن مقاماتی از جمله هگست درباره عملیات پیشِرو بحث میکردند.
رئیس پنتاگون در این پیامها، ساعاتی پیش از وقوع حملات، زمانبندی عملیات و اطلاعات مربوط به هواپیماها و موشکهای درگیر را ارسال کرده بود.
این اتفاق موجب تحقیقات دفتر بازرس کل مستقل پنتاگون شد؛ نهادی که در گزارشی منتشر شده در روز پنجشنبه این گونه نتیجه گرفت که اقدامات هگست میتوانست «بهطور بالقوه به خلبانان آمریکایی آسیب برساند.»
جنجال دیگری از حمله دوم سپتامبر به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام ناشی شد. در حمله نخست، چند نفر زنده ماندند، اما حمله بعدی دو نفر بازمانده را کشت.
هگست و کاخ سفید بارها اعلام کردهاند تصمیم حمله دوم را فرانک برادلی فرمانده عملیات و نه وزیر جنگ آمریکا گرفته است.
این هفته، قانونگذاران آمریکایی در نشستی محرمانه در کنگره شرکت کردند؛ نشستی که در آن ویدئوی کاملتری از حادثه نشان داده شد ــ و تنها بخش کوتاهی از آن بهطور عمومی منتشر شده است ــ، اما دیدگاهها درباره اینکه آیا حملات بعدی توجیهپذیر بوده یا نه، همچنان متفاوت است.
جیم هایمز نماینده دموکرات در سخنانی گفت این ویدئو نشان میدهد «ارتش آمریکا به ملوانان حمله میکند. آنها انسانهای بدی هستند، اما همچنان ملوان هستند.»
تام کاتن سناتور جمهوریخواه که او هم در این نشست حضور داشت، هر چهار حمله به قایق را «کاملا قانونی و ضروری» توصیف کرد و گفت بازماندگان تلاش میکردند قایق حامل مواد مخدر را دوباره وارونه کنند و «در نبرد بمانند.»
برخی از قانونگذاران دموکرات خواستار استعفا یا برکناری هگست بهدلیل حمله دوم و جنجال مرتبط با پیام رسان سیگنال شدهاند، اما فعلا بهنظر میرسد موقعیت او ایمن است.
با این حال کانسیان گفت یک رسوایی دیگر میتواند دولت ترامپ را به برکناری او وادارد.
او گفت: «اگر بعد از این اتفاق، یک مورد دیگر هم پیش بیاید… کاخ سفید ممکن است صبرش تمام شود.» او همچنین جنجالهای قبلی را «بسیار شرمآور» توصیف کرد.