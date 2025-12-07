به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان اظهار کرد: بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، وظیفه انسانی ما مسئولان است.

وی ادامه داد: اگر دانش‌آموزی به دلایلی ازجمله نبود مدرسه، کمبود معلم، سرویس حمل و نقل و مسائلی مانند نوشت‌افزار از تحصیل باز بماند وظیفه آموزش و پرورش است که ورود کند، اما درخصوص سایر موارد نیاز به ورود دستگاه‌های متولی است.

به گفته علی‌فر، یکی از افتخارات مجموعه تعلیم‌وتربیت استان خوزستان وجود حدود ۲۸ مدرسه تک خانواده است، یعنی مدرسه‌ای صرفاً برای دانش‌آموزان یک خانواده بنا شده است تا دانش آموزان آنها از تحصیل بازنمانند.

وی ادامه داد: آماری که درخصوص دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل خوزستان وجود دارد دارای اشکالاتی است به طور نمونه برخی دانش‌آموزان در دوره متوسطه برای ادامه تحصیل به حوزه‌های علمیه می‌روند، برخی خانواده‌ها به همراه فرزندان به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و یا آنکه در برخی موارد آمار دانش‌آموزان فوتی به ثبت نمی‌رسد؛ موارد این چنینی باید تعیین تکلیف شوند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان اظهار کرد: برای جذب بازماندگان از تحصیل نیاز به هم‌افزایی تمام دستگاه‌ها داریم اگر نیاز است مورد به مورد برای شناسایی دانش‌آموزان ورود کنیم. یکی از دلایل بازماندگی از تحصیل، اشتغال به مشاغل کاذب است که احتمال بروز آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.