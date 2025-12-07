بانوی مرگ مغزی به ۴ بیمار نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هزار و هفتصد و هفتادمین عمل اهدای عضو در این دانشگاه، با ایثار مرحومه «خالده سنجرانی»، ۵۴ ساله، انجام شد.

دکتر ابراهیم خالقی اظهار کرد: این اهداکننده مرگ مغزی که از بیمارستان فارابی مشهد به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه مشهد معرفی شده بود، در بیمارستان تخصصی پیوند اعضای منتصریه تحت عمل اهدای عضو قرار گرفت.

وی گفت: کبد زنده‌یاد سنجرانی در بیمارستان منتصریه به خانم ۱۹ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبدی رنج می‌برد پیوند شد و جان دوباره‌ای به او بخشید.

خالقی افزود: قرنیه‌های این مرحومه برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال و بخشی از پوست آن مرحومه نیز برای استفاده بیماران سوختگی به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شد.