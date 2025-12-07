پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۵ پرونده مربوط به افرادی که به حریم داخلی بازار تاریخی ارومیه تجاوز کردهاند، تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۵ پرونده مربوط به افرادی که به حریم داخلی بازار تاریخی ارومیه تجاوز کردهاند، تشکیل شده است.
مرتضی صفری اظهار کرد: بازار تاریخی ارومیه از ضوابط مخصوص خود برخوردار است و نباید منظر اصلی آن آسیب ببیند بنابراین در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۵ پرونده مربوط به افرادی که به حریم داخلی بازار تاریخی ارومیه تجاوز کردهاند، تشکیل شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی اضافه کرد: متأسفانه برخی کسبه در برخی راستهها از حد مجاز فراتر رفته و حریم اصلی بازار را نقض کردهاند؛ اقدامی که باعث اختلال در مسیر عبور شهروندان و آسیب به ساختار تاریخی بازار شده است.
او افزود: در کنار تشکیل پروندهها، میراثفرهنگی و شهرداری چندین بار نسبت به پایبندی کسبه به ضوابط تذکر داده و شکایتهای حقوقی متعددی در این زمینه ثبت شده است.
صفری تأکید کرد: بازار تاریخی ارومیه تنها محل کسبوکار نیست، بلکه نمادی از هویت فرهنگی و تاریخی است که باید حفظ شود، بینظمیها نباید چهره این اثر ارزشمند را مخدوش کنند و بهرهبرداری باید مطابق با ضوابط و اصول حفظ هویت بازار باشد همچنین کسبه باید جنبههای تاریخی و اقتصادی بازار را در نظر بگیرند و محدودیتها را رعایت کنند.
در پایان، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی خواستار ورود شهرداری در کنترل و جلوگیری از سد معبر شد و عنوان کرد بیشترین تخلفات مربوط به راستههای عطاران و زرگران است.