به منظور بررسی وضعیت همزمان آلایندههای جوی و شیوع بیماریهای تنفسی، نشست مشترک کارگروه آلودگی هوا و کمیته پیشگیری از بیماریهای حاد تنفسی با محوریت آنفلوآنزا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نشست مشترک کارگروه آلودگی هوا و کمیته پیشگیری از بیماریهای حاد تنفسی با حضور احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد و اعضای این کارگروه و کمیته تشکیل شد.
بالاکتفی در حاشیه این نشست اظهار داشت: در این جلسه، آخرین وضعیت شاخصهای آلودگی هوا توسط ادارات کل محیط زیست و هواشناسی ارائه شد و در ادامه، دانشگاه علوم پزشکی گزارشی جامع از آخرین وضعیت همهگیری آنفلوآنزا و اقدامات بهداشتی انجام شده را به اعضا ارائه کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعملهای ملی و با توجه به گزارشهای واصله، پیشنهادات لازم و کارشناسی شده جهت پیشگیری از بروز وضعیت بحرانی تدوین و برای جمعبندی و اتخاذ تصمیمات نهایی به مدیریت ارشد استان ارائه شد.