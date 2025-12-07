به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، در راستای اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، مراتع و پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود از صدور دستور قضایی برای تشدید تدابیر امنیتی در عرصه‌های جنگلی این شهرستان خبر داد.

محمد حسن دانافر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود اظهارکرد: در راستای اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، مراتع و همچنین پیشگیری از وقوع جرم، ضمن بازدید میدانی مسئولان قضایی و اجرایی از عرصه‌های جنگلی منطقه میاندورود، طی صدور دستور قضایی به ضابطان خاص دادگستری نسبت به تشدید تدابیر حفاظتی از جمله برگزاری تور ایست و بازرسی مشترک یگان جنگل بانی و پاسگاه انتظامی، حضور مستمر قرق بانان در عرصه جنگل و ساماندهی و نظارت بر خریداران چوب آلات اقدام شد.

وی در تشریح اقدامات دادستانی در برخورد با قاچاقچیان چوب آلات جنگلی افزود: با تدابیر و اقدامات انجام شده در ۶ ماهه اخیر ضمن برخورد با قاچاقچیان چوب آلات جنگلی، مجموعاً ۳۱ استر هیزم جنگلی، ۱۰۶ مترمکعب کاتین و گرده بینه، حدود ۶ استر هیزم تاغ، ۴۰۰ شاخه چلم و و بیش از۵۰۰ کیلوگرم خزه جنگلی کشف شده و متهمان تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند..

دانافر با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی، حفظ اموال وانفال عمومی است، خاطر نشان کرد: قطع گسترده درختان جنگلی و قاچاق آنها به عنوان قاچاق سازمان یافته محسوب شده و با هر گونه تعرض و دست درازی به منابع طبیعی وجنگل توسط افرادی که به هربهانه‌ای به دنبال قطع، غارت وکسب درآمد غیرقانونی هستند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.