به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نماینده ولی فقیه در خوزستان با صدور بیانیه‌ای، فرا رسیدن روز دانشجو را گرامی داشت.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در این بیانیه گفت: روز دانشجو، یادآور استکبار ستیزی شهدای ۱۶ آذر و فداکاری جوانانی است که برای استقلال، عزت و آزادی این سرزمین جان خود را تقدیم کردند. این روز تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه نماد روح زنده و پرسشگر دانشگاه است. دانشجو در طول تاریخ معاصر ایران، در حساس‌ترین پیچ‌های سیاسی و اجتماعی، پیش‌گام نقد، روشنگری و دفاع از حقیقت بوده و همواره تلاش کرده است که دانشگاه را به وجدان بیدار جامعه تبدیل کند.

وی ادامه داد: دانشگاه خانه علم است و دانشجو پاسدار آن؛ اما این علم در نگاه تمدنی ما جدا از دین، اخلاق و معنویت نیست. پیوند علم و دین، عقل و هدایت، همان افقی است که دانشجو می‌تواند با آن مسیر رشد فردی و پیشرفت جامعه را هم‌زمان رقم بزند. دانشجوی امروز بیش از همیشه نیازمند بصیرت و هوشیاری است؛ باید نسبت به فساد بی‌تفاوت نماند، عدالت را مطالبه کند و با صدای رسا در کنار مردم بایستد. همچنین باید دشمن‌شناسی را جزو ضروری‌ترین لوازم آگاهی بداند؛ دشمنانی که گاه با تحریف، رسانه، ایجاد شکاف یا تضعیف امید وارد می‌شوند و ذهن و اراده نسل جوان را هدف قرار می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان در پایان این بیانیه خاطر نشان کرد: روز دانشجو گرامی باد؛ روز نسلی که با فهم، تعهد، ایمان و شجاعت، راه آینده را روشن می‌کند و بار پیشرفت و عدالت را بر دوش می‌کشد.