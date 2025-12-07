پخش زنده
یکی از رهبران ارشد حماس گفت: رژیم صهیونیستی همچنان به نسل کشی علیه ساکنان غزه ادامه میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی آرتی عربی، «حازم قاسم» در این باره گفت: ما از میانجیها وکشورهای تضمین کننده توافق برقراری آتش بس در غزه میخواهیم که به رژیم صهیونیستی فشار آورند تا اقدامات خود را متوقف کند، اما این رژیم همچنان به نقضهای آشکار توافق آتش بسی که در شرم الشیخ مصر به امضا رسید، ادامه میدهد.
وی تصریح کرد: ۸ فلسطینی امروز در خارج از خط زرد به شهادت رسیدند که این نقض آشکار آتش بس به شمار میرود.
حازم قاسم در ادامه این مطلب افزود: رژیم صهیونیستی عملیات بمباران را به شکل بیسابقهای افزایش داده است به گونهای که تلاش دارد پاکسازی قومی را علیه هر فلسطینی که در شرق خیابان صلاح الدین ساکن است، انجام دهد. این اقدام رژیم صهیونیستی خلاف توافق برقراری آتش بس است.
وی در پایان گفت: ما از همه میانجیگران میخواهیم برای ملزم کردن رژیم اشغالگر به توقف این نقضهای آشکار علیه ملت فلسطین اقدام جدی، مؤثر و عملی انجام دهند.