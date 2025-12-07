پخش زنده
امروز: -
رییس اداره محیط زیست شهرستان خوسف از تیمار و رهاسازی یک قطعه شاه بوف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره محیط زیست شهرستان خوسف گفت: صبح امروز یک پرنده شکاری به نام شاه بوف در منطقه حفاظت شده باقران این شهرستان رهاسازی شد.
دادی با بیان اینکه یکی از همیاران محیط زیست این گونه نادر جانوری را زنده گیری کرده بود افزود: این گونه جانوری پس از بررسی وضعیت و اطمینان از سلامت آن، در حاشیه زیستگاهی حفاظت شده رهاسازی شد.
جغد شاه بوف از جمله بزرگترین جغدهای موجود در کشور به شمار میرود که طول بالهای آن نزدیک به ۲ متر هم میرسد و حیوانی عظیم الجثه محسوب میشود.