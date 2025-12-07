سرپرست دانشگاه فرهنگیان خوزستان با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مهم دانشجو معلمان استان، ساخت مرکز جامع است گفت: استان خوزستان برای پوشش حداکثری دانشجویان رشته معلمی و ارائه خدمات در شان این دانشجویان، نیازمند تاسیس دانشگاه جامع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجید حمدانی بیان کرد: با توجه به افزایش جمعیت دانشجویان و نیاز به فضای آموزشی کافی، دانشگاه فرهنگیان خوزستان به تاسیس یک مرکز جامع آموزشی نیاز دارد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشگاه فرهنگیان استان و دانشجویان آن، ساخت یک مرکز جامع و واحد است تا از شرایط پراکندگی فعلی خارج شوند؛ برای ساخت این مرکز ۲۵ هکتار زمین نیاز است؛ در حال حاضر هیچ مترمربع از فضا‌های دانشگاه فرهنگیان متعلق به این دانشگاه نیست و اغلب مراکز، مستهلک و فرسوده و متعلق به آموزش و پرورش هستند.

حمدانی تاکید کرد: باید دانشگاه و خوابگاهی برای دانشجویان ساخته شود که در خور معلمان آینده این سرزمین باشد، امکانات به‌روز برای آموزش معلمان در این دانشگاه وجود ندارد و همین موضوع بر کیفیت آموزش و میزان استقبال اساتید برای فعالیت در دانشگاه اثرگذار است.

وی افزود: در حال حاضر، دانشجویان این دانشگاه در شرایط کمبود فضا و تجهیزات آموزشی تحصیل می‌کنند که این موضوع می‌تواند بر کیفیت آموزش و روند تحصیل آنها تاثیر منفی داشته باشد.

حمدانی با بیان اینکه در ۱۶ استان دیگر فرآیند تاسیس دانشگاه جامع فرهنگیان وارد فاز عملیاتی شده است ادامه داد: متاسفانه اقدام خاصی برای تاسیس دانشگاه جامع در خوزستان انجام نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، قرار بود زمین و اعتبار کافی برای ساخت این دانشگاه در اختیار استان قرار بگیرد، اما به دلیل عدم تامین زمین، پروژه وارد فاز اجرایی نشد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خوزستان با بیان اینکه مسئولان دانشگاه از نهاد‌های ذی‌ربط خواستار همکاری برای تامین زمین و اعتبار لازم شدند افزود: ساخت این دانشگاه، فضای کافی برای جذب دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه فراهم خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد این مرکز جامع آموزشی، نه تنها کیفیت تحصیلات افزایش می‌یابد، بلکه باعث جذب بیشتر دانشجویان به خوزستان نیز خواهد شد؛ در این راستا، حمایت و همکاری مسئولان استانی و کشوری بسیار مهم است.

وی عنوان کرد: دانشجو معلمان با چالش‌های خاصی روبه‌رو هستند که نیازمند توجه جدی است؛ مشکلاتی همچون کیفیت خوابگاه‌ها، غذا و زیرساخت‌های آموزشی، تاثیر مستقیمی بر انگیزه و عملکرد تحصیلی آنها دارد.

حمدانی اظهار کرد: متاسفانه پراکندگی امکانات و عدم وجود فضای متمرکز شرایط را برای دانشجویان دشوار کرده و در مواردی شاهد افت تحصیلی به دلیل ضعف خدمات و فاصله مباحث آموزشی دانشگاه با دنیای واقعی هستیم؛ این موضوع باعث کاهش انگیزه دانشجو معلمان و در نتیجه تاثیر منفی بر کیفیت آموزش می‌شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خوزستان تاکید کرد: ارتقای زیرساخت‌های دانشگاه، از جمله آزمایشگاه‌ها و امکانات ورزشی، به شدت ضروری است و مسئولان دانشگاه بار‌ها درخواست کرده‌اند که مدیران استان به این موضوعات توجه کنند.

وی از دیگر دغدغه‌های دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را استفاده از ظرفیت اساتید با کیفیت دانست و تصریح کرد: به دلیل ضعف امکانات و زیرساخت‌های آموزشی، بسیاری از اساتید نام‌آشنا و با کیفیت تمایلی به فعالیت در این دانشگاه ندارند و این روند، بر تربیت نیروی ماهر تاثیر منفی خواهد گذاشت؛ در جلسه اخیر با اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، درخواست تامین اساتید مجرب و با کیفیت برای دانشگاه ارائه شد.