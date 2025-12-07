مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کارگروه هوشمندسازی و حکمرانی داده در این وزارتخانه خبر داد و گفت: با راه‌اندازی مرکز مستقل ارزیابی و تضمین کیفیت خودرو، ارتقای کیفیت خودرو به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید عباس حسینی، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش تولید کشور گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌خوبی از وضعیت موجود و مشکلات بخش تولید آگاه است. صنعت کشور امروز با محدودیت‌های متعدد به‌ویژه در حوزه انرژی روبه‌روست؛ چه از نظر هزینه و چه از نظر تأمین. با این حال همه می‌دانیم اگر تولید نباشد، اشتغال، ارزآوری و ثبات اقتصادی هم نخواهد بود و بخش بزرگی از تورم امروز، نتیجه همین ضعف در تولید است.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌ها در توسعه صنعتی افزود: تولید پایدار نیازمند تأمین زیرساخت‌هایی، چون انرژی، آب و حمل‌ونقل است. خوشبختانه در دولت چهاردهم گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شده است؛ از جمله افتتاح طرح انتقال آب به اصفهان که یکی از پروژه‌های ملی مهم محسوب می‌شود.

مشاور وزیر با اشاره به دستاورد‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال نخست دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از اقدامات کلیدی این دوره، تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی کشور در هیئت دولت بود؛ اقدامی که پس از ۴۰ سال محقق شد و به‌عنوان سند راهبردی، مسیر آینده صنعت کشور را روشن می‌کند. این استراتژی به ما نشان می‌دهد در چه جهتی باید حرکت کنیم و از پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری می‌کند.

حسینی در ادامه با بیان اینکه کشور از نظر سخت‌افزار صنعتی ظرفیت بالایی دارد، گفت: در حال حاضر حدود ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور ایجاد شده، اما بهره‌برداری ما تنها حدود ۶۰ درصد است. این نشان می‌دهد که علاوه بر سخت‌افزار، نیاز به مدیریت بهره‌ور و راهبری علمی وجود دارد.

وی همچنین به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر چارچوب جدیدی برای هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ها تدوین شده تا این هزینه‌ها هدفمند و در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی کشور صرف شوند، نه در امور جانبی و حاشیه‌ای.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت در ادامه از تشکیل کارگروه هوشمندسازی و حکمرانی داده در این وزارتخانه خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از داده‌ها و فناوری هوش مصنوعی، نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی صنعتی کشور در حال پوست‌اندازی است. از جمله اقدامات دیگر نیز ارتقای کیفیت خودروهاست که با راه‌اندازی مرکز مستقل ارزیابی و تضمین کیفیت خودرو، به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: همه این اقدامات نیازمند انسان‌هایی توانمند، متخصص و متعهد است. مقام معظم رهبری نیز سال گذشته بر لزوم تربیت مدیران تراز انقلاب اسلامی تأکید فرمودند. اگر دولت بتواند نسلی از مدیران توانمند و چندبعدی تربیت کند، یادگار ماندگاری از خود برجای خواهد گذاشت.

حسینی در تشریح اهداف و ساختار طرح ملی شناسایی و پرورش مدیران گفت: این طرح با محوریت سازمان مدیریت صنعتی و همکاری شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ آغاز شده است. در دوره نخست که به‌صورت آزمایشی برگزار شد، نواقص شناسایی و رفع گردید و اکنون دوره اصلی با حضور بهترین اساتید و منابع آموزشی آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح، آموزش‌ها با ارزیابی و پروژه‌های واقعی همراه است و هر شرکت‌کننده موظف است یک مسئله واقعی سازمان خود را به‌عنوان خروجی دوره حل کند. موضوعاتی، چون هوش مصنوعی، بهره‌وری و حکمرانی نوین از محور‌های کلیدی آموزش‌هاست.

مشاور وزیر با اشاره به اهداف کمی طرح گفت: هدف‌گذاری شده است که در پایان دولت چهاردهم، حدود هزار مدیر توانمند در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت تربیت شوند. ترکیب شرکت‌کنندگان شامل پنج درصد از سطوح حاکمیتی، ۲۳ درصد از بخش کسب‌وکار و ۷۲ درصد از بدنه اجرایی کشور است. از این میان، ۳۳۰ نفر در حوزه تجارت، ۳۷۵ نفر در حوزه صنعت و مابقی در بخش معدن آموزش خواهند دید.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح محدودیتی در هزینه وجود ندارد؛ چراکه هدف ما تربیت بهترین مدیران با استفاده از برترین اساتید داخلی و بین‌المللی است تا این افراد بتوانند در آینده تحول‌آفرین باشند.

حسینی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت این طرح گفت: اگر مدیران آینده کشور چندبعدی، متخصص و آشنا با مفاهیم نوین جهانی تربیت شوند، صنعت ایران می‌تواند جایگاه واقعی خود را بازیابد. امیدواریم شش ماه آینده جشن فارغ‌التحصیلی نخستین دوره را با حضور وزیر صنعت برگزار کنیم و شاهد ورود نسل جدیدی از مدیران توانمند به عرصه اقتصاد ملی باشیم.