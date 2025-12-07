به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، که جمعی از دانشجویان رشته‌های مرتبط با علوم پزشکی استان در یک جشن دانشجویی گرد هم آمدند، گفت: دانشجویان آموزه‌های بسیاری را از اساتید خود می‌آموزند و همین آموخته‌ها بر آینده فردی و اجتماعی آنان تاثیرگذار خواهد بود.

‌بهمن نوری افزود: بخش قابل توجهی از اساتیددانشگاهی افراد نخبه و اثرگذار هستند و نقش مهمی در تربیت نسل آینده کشور دارند.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان باید نقد کنند و مطالبه‌گر باشند، گفت: انسان‌ها در سایه نقد در مسیر درست قرار می‌گیرند و هیچ جامعه‌ای با سرکوب اندیشه به جایی نخواهد رسید؛ به همین دلیل رهبر معظم انقلاب همواره بر کرسی‌های آزاداندیشی تاکید دارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هم با بیان اینکه دانشگاه باید محیطی باشد برای پرورش تفکر عمیق و نگاه نقادانه و دانشجویان گفت: لازم است دانشجویان همواره با تامل و دقت، اخبار صحیح را از نادرست تشخیص دهند و مسیر خود را بر اساس داده‌های علمی معتبر انتخاب کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن قدردانی از حضور و تلاش دانشجویان، با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده، قول داد مشکلات پردیس، و سلف دانشجویان را تا پایان آذرماه برطرف کند.