پخش زنده
امروز: -
حسین نصیرینژاد داور بینالمللی ایران برای دومین بار به عنوان رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیئت رئیسه تیراندازی باکمان کنفدراسیون آسیا با حضور دکتر شعبانیبهار عضو هیئت رئیسه آسیا در چینتایپه برگزار شد و حسین نصیرینژاد داور بینالمللی ایران برای دومین بار به عنوان رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا انتخاب شد.
همچنین محمدرضا کربلائیمیرزا روابط عمومی و مشاور رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، به عنوان عضو کمیته عدالت و اخلاق کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا انتخاب شد.
ماه گذشته نیز دکتر شعبانیبهار به عنوان عضو هیئت رئیسه تیراندازی باکمان کنفدراسیون آسیا انتخاب شده بود و با انتخاب دو ایرانی دیگر در جلسه امروز، در مجموع سه عضو از ایران در کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا پست گرفتند.