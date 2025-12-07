به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در پیامی فرارسیدن ۱۶ آذر «روز دانشجو» را به جامعه علمی،دانشگاهی و به ویژه دانشجویان استان لرستان تبریک گفت.

متن پیام سید سعید شاهرخی به این شرح است:

بسمه تعالی

دانشجویان و جامعه دانشگاهی ایران عزیز در عرصه‌های پرفراز و نشیب تاریخ جمهوری اسلامی ایران نقش موثر و سازنده‌ای داشته‌اند و به عنوان مغز متفکر و عاملی موثر در رشد و بالندگی جامعه، در همه زمینه‌ها به نقش‌آفرینی پرداخته‌اند.

حضور پررنگ دانشجویان در وقایع مرتبط با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در جریان دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تلاش و تکاپو برای نیل به قله‌های دانش و ترقی، ستودنی و مثال زدنی است تا آنجا که مقام معظم رهبری، دانشجویان را «مظهر شهامت و سرعت عمل ملت ایران در بزنگاه‌های مختلف تاریخی» معرفی می‌نمایند.

ضمن یادآوری نقش موثر و سازنده دانشجویان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تحسین روحیه حق‌طلبی، پرسشگری و دانش‌اندوزی آنان، این روز را به همه ی دانشجویان و جامعه دانشگاهی کشور و استان لرستان تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم گا‌م‌های مهم و استواری را در راه توسعه همه‌جانبه ایران اسلامی و لرستان عزیز بردارند.

از خداوند منان برای دانشجویان عزیز این مرز و بوم در همه امور به ویژه عرصه‌های علمی و پژوهشی، توفیقات روزافزون مسألت نموده و امیدوارم همچون گذشته، سربلندی و عزت جمهوری ایران اسلامی با حضور فعال و اندیشه پویای دانشجویان غیور و با بصیرت، تداوم یابد.