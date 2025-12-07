پخش زنده
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در حال رایزنی هستیم تا پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی را در دانشگاه شهید چمران بهزودی افتتاح کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علیحسین حسینزاده به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو با اشاره به جایگاه این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه شهید چمران اهواز جزو دانشگاههای مادر یا اصطلاحاً جامع کشور محسوب میشود که حدود ۱۴ هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری دارد.
وی افزود: در حوزه اساتید از وضعیت خوبی برخورداریم و بالای ۶۰۰ عضو هیات علمی داریم که تقریباً میتوان گفت اکثر آنها دارای ردههای استادیاری، دانشیاری و استاد تمامی هستند. این موضوع به لحاظ جایگاه، وضعیت مطلوبی را در کشور برای این دانشگاه فراهم کرده است.
حسینزاده با بیان قدمت ۷۰ ساله این دانشگاه ادامه داد: امسال قرار است جشن تاسیس هفتادودومین سالگرد دانشگاه را با هماهنگی همه مجموعهها برگزار کنیم. با همت اساتید دانشگاه، دانشجویان و کارکنان پرتلاش که جامعه دانشگاهی شهید چمران را تشکیل میدهند، امسال ۱۴ نفر از اساتید دانشگاه به عنوان اساتید یا دانشمندان ۲ درصد برتر دنیا معرفی شدند که افتخار بزرگی برای دانشگاه و جامعه دانشگاهی استان خوزستان است.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به یک اتفاق خوب در سال جاری گفت: امسال با تلاش اساتید و سایر مجموعه دانشگاهی و همکاریهایی که با وزارت علوم انجام گرفت و با عنایت دکتر سیمایی وزیر و قائممقام ایشان دکتر شمسبخش نسبت به دانشگاه شهید چمران، بر اساس شاخصهای علمی و پژوهشی، دانشگاه شهید چمران بعد از سالیانسال برای اولین بار جزو دانشگاههای سطح یک کشور (۱۰ دانشگاه برتر کشور) قرار گرفت؛ امسال دانشگاه شهید چمران و دانشگاه کرمان هم اضافه شدند.
وی ادامه داد: بخشی از تصمیمگیریهای وزارت علوم، مشورتها و شاخصهایی که مورد نیاز جامعه دانشگاهی است، معمولاً در دانشگاههای سطح یک انجام میشود. بنده در دو جلسهای که تشکیل شده، شرکت کردم که یک جلسه با وزیر علوم و یک جلسه با معاون وزیر و معاون رئیسجمهور بود. در حوزههای پژوهشی نیز کارهای خوبی اتفاق افتاده است.
حسینزاده اظهار کرد: قراردادهای پژوهشی در تراز علم روز دنیا منعقد شده است؛ از جمله قراردادی که با وزارت نفت در حوزه اکتشاف بسته شده است. اعتبار ارزی این قرارداد به مبلغ ۳.۷ میلیون یورو است که یک کار بزرگی است. اگر این تحقیق به نتیجه برسد، جایگاه کشور در بحث حفاری چاه نفت را در موقعیت بسیار برتری قرار خواهد داد.
وی از انعقاد قراردادهای دیگر نیز خبر داد و بیان کرد: قراردادهای دیگری در بخش کشاورزی و پتروشیمی انجام شده که جزئیات آنها را حتماً معاون پژوهشی دانشگاه اعلام خواهد کرد. در راستای مسیری که از امسال آغاز شده، در حال رایزنی هستیم تا پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی را در دانشگاه شهید چمران بهزودی افتتاح کنیم.
وی ادامه داد: هدف این است که بخش عمدهای از پژوهشهای مورد نیاز این سه حوزه مهم که خاستگاه آنها نیز استان خوزستان است، در دانشگاه شهید چمران و توسط جامعه علمی آن انجام بگیرد. اینها بخشی از کارهایی است که امسال با همکاری همه دوستان صورت پذیرفته و جایگاه برتری را برای دانشگاه شهید چمران ایجاد کرده است.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز به یک اقدام هماهنگکننده در سطح استان اشاره و خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که دانشگاه شهید چمران صرفا به وضعیت و شاخصهای خود توجه نداشته است. بر اساس آییننامهای که ابلاغ شده، اولین جلسه شورای آموزش عالی دانشگاههای استان با همراهی دفتر نمایندگی ولی فقیه برگزار شده است.
وی افزود: این جلسه، جلسه مشترکی بوده که انشاءالله این همافزایی و همکاری گسترش پیدا کند و بستری برای ارتقای سطح علمی دانشگاههای خوزستان ایجاد کند. حتی دانشگاه آزاد اسلامی نیز عضو این شورا و این مجموعه قرار گرفته که کار مثبتی است و حتماً سعی خواهد شد در راستای کارهای علمی و پژوهشی، این هماهنگی و ارتقای جمعی برای استان صورت پذیرد.
حسینزاده اظهار کرد: بنده در جلسه اول هم عرض کردم که این شورا فقط شامل دانشگاهها نخواهد بود. ما در ارتباط با سایر دستگاهها، به خصوص آموزش و پرورش نیز وظیفهمند هستیم و امیدواریم که آموزش و پرورش را هم در این مسیر همراهی و همافزایی، شریک کنیم. به هر حال، بخشی از ارتقای دانشگاهها به کیفیت آموزش و پرورش ما برمیگردد. هرچقدر کیفیت آموزش و پرورش ارتقا پیدا کند، مطمئناً جامعه دانشگاهی نیز از آن بهرهمند خواهد شد.
وی به اولویت جدید وزارت علوم اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که وزیر علوم برای دانشگاهها به عنوان یک شاخص ارزیابی قرار داده و بر آن بسیار تأکید دارد، بحث مسئولیت اجتماعی دانشگاهها است. این مسیر را با هماهنگی که با استانداری خوزستان انجام دادهایم، دنبال میکنیم. به دنبال این هستیم که کارهای پژوهشی دانشگاه و ارتباط ما بیشتر مسئلهمحور شود و دانشگاه در راستای مسائلی که در استان خوزستان وجود دارد، ورود کند و راهکارها و پیشنهادات عملی خود را بر پایه پژوهش علمی ارائه دهد.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: فکر میکنم این مساله یکی از نیازهای مهم استان بوده است. بنده خود سالها مسئول اجرایی بودم و این نقیصه را حس میکردم که یک برنامه و سیاست علمی در اختیار مجری نیست. انشاءالله با این تأکیدی که در حوزه مسئولیت اجتماعی برای دانشگاهها ترسیم شده، دانشگاه شهید چمران هم بتواند به این وظیفه مهم خود عمل کند.
حسینزاده، درباره نقش دانشگاه در تربیت دانشجویان به عنوان سرمایه فرهنگی و انسانی کشور، اظهار کرد: بنده این را به عنوان یک معلم عرض میکنم، نه به عنوان رئیس دانشگاه که ماهیت دانشگاه صرفاً انتقال یکسری علوم یا مفاهیم و فرمولها نیست. بخشی از هویت دانشگاه، مباحث علمی است که در قالب آموزشها صورت میپذیرد. از این منظر، در شرایط فعلی وظیفه ما این است که به علوم نوینی که در دنیا در حال شکلگیری است و تغییرات بزرگی در دنیای امروز به وجود میآورد، مجهز شویم و در ارتباط با دانشجویان، این علم روز را منتقل کنیم. بخش دیگری مربوط به حوزه تحقیق و پژوهش است که باید روحیه جستوجو را در قالب آموزش و پژوهش و مشارکت دانشجویان در تحقیقات، انتقال دهیم.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به بعد تعلیم و تربیت بیان کرد: بخش دیگری از بحث آموزش در دنیا، تعلیم و تربیت است که در گفتههای بزرگان ما نیز نهفته است؛ از امام (ره) که این مسئله را یک وظیفه مهم دانشگاهی میدانستند تا مقام معظم رهبری که بسیار در این حوزه تأکید داشتهاند.
وی ادامه داد: در کنار وظیفه علمی که بر عهده دانشگاه است، باید به این مسائل نیز توجه داشت. تربیت دانشجو نباید فقط در قالب حوزه علمی و دانش تخصصی باشد، بلکه باید این جنبهها را هم در بر بگیرد. در این راستا باید بیشتر کار کنیم. بخش تعلیم و تربیت در کنار علمآموزی میتواند جایگاه بالاتری را برای دانشگاههای ما فراهم کند.
حسینزاده، درباره تأکیدات مقام معظم رهبری بر خودسازی اخلاقی دانشجویان، اظهار کرد: یک استاد فقط علم را منتقل نمیکند، بلکه بسیاری از رفتارها، کنشها و سیر و سلوکها را نیز میتواند منتقل کند.
وی با اشاره به وظیفه سنگین دانشگاهیان در شرایط فعلی افزود: ما دانشگاهیان، به خصوص در شرایط کنونی، بسیار وظیفهمند هستیم که شرایط و بسترهایی را فراهم کنیم تا این خودسازیها هم معنوی و هم علمی، محقق شود. این شرایط هماکنون نیز وجود دارد، اما با ایدهآلها فاصله دارد.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری هم بر بحث علم و هم بر خودسازی بسیار تأکید دارند و این دو را به عنوان دو بال مورد نیاز دانشگاه مورد توجه قرار دادهاند. بخشی از رشد علمی ما در فناوریهای جدید، مرهون پشتیبانی شخص مقام معظم رهبری از حوزه علم و دانشگاه است و در کنار آن، بحث خودسازی نیز موضوع مهمی است که در حال انجام است. امیدوارم روز به روز این مسیر بهتر شود.
حسینزاده، درباره اهمیت قدرت تحلیل مسائل جامعه توسط دانشجویان، اظهار کرد: جامعه دانشگاهی در دوران جدید ایران، از تأسیس دانشگاه تهران و حتی پیش از آن در قالب دارالفنون شکل گرفته است. دانشگاه و دانشجو در جامعه ایران همواره جزو گروههای مرجع و پیشتاز بودهاند و توانسته مسیرها و افقهای جدیدی را نهتنها برای دانشگاه، بلکه برای کل جامعه ایجاد و ترسیم کند و مشارکت مردم را در مطالبات و خواستههای نوین فراهم آورد. این نقش موثر، بخش مهمیاش بر عهده دانشجویان فهیم و پرتلاش جامعه ایران بوده است.
وی با تاکید بر تداوم این مسئولیت گفت: امروز هم فکر میکنم در شرایط تغییرات جدید دنیای امروز، این وظیفه نهتنها از اهمیتش کاسته نشده، بلکه بر اهمیت آن افزوده شده است. این شأن و نقش سیاسی، بخشی از هویت دانشگاهی است.