

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کنفدراسیون بدمینتون آسیا، اردوی انتخابی کمپ توسعه (AOP ۲۰۲۵) را از ۱۵ تا ۲۴ آذر در شهر کوالالامپور مالزی برگزار می‌کند. براساس دعوت‌نامه رسمی کنفدراسیون بدمینتون آسیا، سه ورزشکار از کشورمان شامل علی حیاتی، مبینا ندائی و امیرحسین عجملو برای حضور در این اردو معرفی شده‌اند.

طبق ضوابط اعلام‌شده، در پایان دوره دو نفر از میان سه بازیکن معرفی‌شده به عنوان منتخب نهایی کمپ AOP برگزیده خواهند شد.

فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری‌های آموزشی با کنفدراسیون آسیا، از سه سهمیه معرفی بازیکن به کمپ AOP برخوردار است.

ثریا آقایی از جمله چهره‌های شاخص بدمینتون ایران است که در سال‌های گذشته به عنوان بازیکن منتخب آسیا در کمپ AOP حضور داشته و در ادامه مسیر حرفه‌ای خود، به عنوان مربی این کمپ هم انتخاب شده است.