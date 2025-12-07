دبیر کارگروه ملی ساماندهی مد و لباس کشور از تولید ۴۰۰ هزار تن پوشاک به ارزش ۱۰ میلیون دلار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ محسن گرجی در نشست شورای فرهنگ عمومی با اشاره به اینکه صنعت پوشاک یک صنعت اشتغال‌آفرین با کمترین سرمایه است، گفت: ۷۰۰ مجموعه تولیدکننده پوشاک صنعتی و ۳۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی و توزیعی داریم که راهبرد اصلی ما ایجاد بازار‌های صادراتی و حمایت از واحد‌های کوچک با صرفه اقتصادی در تولید انبوه با حمایت از این ۲ راهبرد است.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن پوشاک در کشور تولید و به بازار‌های داخلی و خارجی صادر می‌شود یکی از مشکلات در حوزه پوشاک را قاچاق پوشاک دانست و افزود: سالانه افزون بر ۵۰ هزار تن پوشاک معادل یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، با تأکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد پوشاک کشور را واحد‌های صنفی تولید می‌کنند، فعالیت این واحد‌ها را ستون اقتصاد ملی خواند.

گرجی با اشاره به اینکه پوشاک صنعتی اشتغال‌آفرین با حداقل میزان سرمایه است، گفت: هم‌اکنون در مجموعه پوشاک حدود یک میلیون نفر اشتغال دارند.

وی با اشاره به اینکه قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی است، گفت: هدف اصلی این قانون حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی و تبیین و ترویج الگو‌های بومی است.

دبیر کارگروه ملی ساماندهی مد و لباس کشور با تأکید بر اهمیت هدف‌گذاری و ساماندهی حوزه مد و لباس گفت: مد و لباس تنها یک عرصه فرهنگی نیست، بلکه بخش مهمی از اقتصاد فرهنگی به شمار می‌رود و باید با نگاهی دوجانبه فرهنگی و اقتصادی مدیریت شود.