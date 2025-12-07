مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت یک قاچاقچی کالا در اندیمشک به مجموع هفت میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال و ضبط کامل کالای مکشوفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده‌ای با موضوع قاچاق کالا به ارزش سه میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال به شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک ارجاع شد.

وی افزود: شعبه پس از انجام تحقیقات لازم، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا‌های قاچاق، متخلف را به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش کالا یعنی سه میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال محکوم کرد.

طیبی گفت: با توجه به این‌که ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا کمتر بوده، شعبه مبلغ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال معادل ارزش خودرو را نیز به جریمه اضافه کرد. بدین ترتیب متهم در مجموع به پرداخت هفت میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال محکوم شد.

وی توضیح داد: این پرونده پس از آن تشکیل شد که مأموران نیروی انتظامی در پاسگاه پل‌زال یک دستگاه خودروی حامل کالای مظنون به قاچاق شامل مایکروفر و تلویزیون را توقیف و گزارش آن را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.