پخش زنده
امروز: -
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه امروز ایران بیش از هر زمان نیازمند دانش، حکمت، اخلاق علمی و مشارکت اجتماعی دانشگاهیان است، گفت: دانشگاه زمانی پویا و اثرگذار است که پرسشگری، نقد منصفانه، دغدغه عمومی و حرکت به سوی مرزهای دانش در آن جاری باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام دکتر سیمایی صراف به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ…
آیهای که رسالت «تعلیم»، «تزکیه» و «حکمت» را بهمنزله ستون فقرات هر حرکت معرفتی یادآور میشود؛ رسالتی که امروز بیش از هر نهاد دیگری بر دوش دانشگاه و دانشجوی ایرانی است.
دانشجویان عزیز و آیندهسازان میهن!
با گرامیداشت یاد سه دانشجوی شهید ۱۶ آذر که در برابر استعمار و استبداد خون خود را نثار آزادی و شرافت ملت ایران کردند، فرارسیدن روز دانشجو را صمیمانه تبریک میگویم. ۱۶ آذر تنها یک «تاریخ» نیست؛ یک «جهتگیری» است. ایستادن در برابر سلطه، دفاع از استقلال، و پافشاری بر کرامت انسان. همین روحیه است که دانشگاه را در همه ادوار، به وجدان بیدار جامعه بدل کرده است.
امروز هم دانشگاه ایران در ادامه همان مسیر تاریخی، بیش از هر زمان دیگری متوجه مسئولیت اجتماعی خویش است. جامعه از دانشگاه انتظار دارد که فقط ناظر مسائل نباشد، بلکه در خط مقدم حل مشکلات مردم قرار گیرد؛ از محیط زیست و اقتصاد تا فرهنگ، حکمرانی و آینده فناوری. خوشبختانه امروز شاهد شکلگیری چنین دانشگاهی هستیم؛ دانشگاهی که در فضای علمی، فرهنگی و فناورانه درگیر مسائل واقعی مردم است و همین حضور، آن را به نهادی بدل کرده که بیشترین میزان اعتماد اجتماعی را در میان نهادهای کشور به خود اختصاص داده است.
دانشگاه زمانی پویا و اثرگذار است که پرسشگری، نقد منصفانه، دغدغه عمومی و حرکت به سوی مرزهای دانش در آن جاری باشد. شما دانشجویان پرچمداران این پویایی هستید. همانگونه که شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی فرمود، شما «مؤذنین جامعهاید»؛ اگر صدای بیدارباش شما بلند نشود «نماز امت» قضا میشود. این سخن، تنها یک تمثیل زیبا نیست؛ توصیف دقیق جایگاه تاریخی و تمدنی دانشجو در ایران است.
امروز ایران بیش از هر زمان نیازمند دانش، حکمت، اخلاق علمی و مشارکت اجتماعی دانشگاهیان است. مسیر پیشرفت کشور، از دانشگاه میگذرد؛ دانشگاهی که علم را با مسئولیت، پژوهش را با مسئلهمحوری، و آزادی آکادمیک را با تعهد اجتماعی جمع کند. این مسیر تنها با امید، اراده، پشتکار و ذهن پرسشگر شما ادامه خواهد یافت. اینجانب ضمن قدردانی از کوششهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان سراسر کشور، از شما دعوت میکنم این راه ارزشمند را با روحیهای آزاد، ذهنی گشوده و عزمی استوار ادامه دهید و در شکلدهی به آیندهای روشن برای ایران عزیز نقشآفرین باشید؛ آیندهای که بر شانههای دانایی، تلاش و شرافت نسل شما استوار است.