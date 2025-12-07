پخش زنده
دکتر رضا همتی به عنوان سرپرست جدید معاونت خدمات درمانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در مراسمی با حضور مدیر درمان، معاونین، روسای بیمارستانها و کارشناسان، از خدمات دکتر آرتیکاس یزدانپناه قدردانی و حکم سرپرستی دکتر همتی به عنوان معاون خدمات درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان ابلاغ شد.
مراسم تودیع و معارفه سرپرست معاونت خدمات درمانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی خوزستان با حضور مسئولان ارشد حوزه درمان استان برگزار شد. در این آیین از زحمات دکتر آرتیکاس یزدانپناه تقدیر و دکتر رضا همتی به عنوان سرپرست جدید معاونت خدمات درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان منصوب گردید.
این مراسم با حضور دکتر هدایتاله عبدیزاده مدیر درمان، معاونین، مدیر هسته گزینش، رؤسای بیمارستانها و مراکز درمانی اهواز و رؤسای ادارات ستادی در سالن جلسات مدیریت درمان برگزار شد.
در آغاز این آیین، دکتر عبدیزاده ضمن تبریک به مناسبت روز تجهیزات پزشکی، روز بیمه و روز حسابدار از زحمات دکتر یزدانپناه در دوران مسئولیت معاونت خدمات درمانی قدردانی کرد و انتصاب ایشان به معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی را تبریک گفت.
وی در ادامه با اشاره به سوابق دکتر همتی اظهار داشت: دکتر همتی از کارشناسان توانمند سازمان است که در بخشهای مختلف از جمله اعتباربخشی بیمارستانها، نقشی مؤثر در ارتقای سطح درمانی مراکز درمانی استان داشتهاند. بیمارستان همانند شهری است با ساختار پیچیده و متنوع، و دکتر همتی با اشراف به امور بیمارستانی میتواند با بهرهگیری از تجربیات ارزشمند خود به بهبود همهجانبه خدمات درمانی استان کمک نماید.
در بخش دیگری از این آیین، دکتر آرتیکاس یزدانپناه سرپرست پیشین معاونت خدمات درمانی، ضمن تشکر از اعتماد مدیریت درمان گفت: ساختار مدیریت درمان استان فرصتی است برای خدمت در سنگرهای مختلف. همانطور که از درمانگاه ایذه تا بیمارستانهای میلاد، امیرکبیر، امیرالمؤمنین و معاونت خدمات درمانی در خدمت بیمهشدگان بودم، اکنون نیز در معاونت خرید راهبردی با همان نگاه جهادی و سربازگونه ادامه خدمت خواهم داد. برای دکتر همتی آرزوی موفقیت دارم و یقین دارم که حضور ایشان منجر به ارتقای شاخصهای درمانی استان خواهد شد.
در ادامه، دکتر رضا همتی سرپرست جدید معاونت خدمات درمانی تأمین اجتماعی خوزستان با قدردانی از دکتر عبدیزاده بابت اعتماد ایشان اظهار داشت: از زحمات دکتر یزدانپناه که مدیری پرتوان، با دانش و دارای اخلاق حرفهای برجسته هستند، سپاسگزارم. هدف ما در معاونت خدمات درمانی، انسجام، وحدت و قانونمداری در اجرای امور درمانی استان است تا رضایت بیمهشدگان را جلب و کیفیت خدمات را ارتقا دهیم.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیراز خدمات دکتر آرتیکاس یزدانپناه قدردانی شد و ابلاغ سرپرستی دکتر رضا همتی از سوی مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان به ایشان تسلیم شد.