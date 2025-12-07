از خلع ید ۴ پیمانکار تا تاکید بر سرعت بخشی به اجرای طرحهای عمرانی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در این نشست بر همافزایی دستگاهها و سرعتبخشی به اجرای طرحهای تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در هفتمین جلسه شورای فنی استان با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر ریاستجمهوری به استان گفت: در این سفر مدیران استانی با همگرایی و اهتمام جدی توانستند اعتبارات بسیار ارزشمندی برای استان جذب کنند. سید انتظام سهمگین با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته در این سفر نسبت به ادوار گذشته بی سابقه بوده است، افزود: اعتبارات بر اساس مهمترین اولویتهای استان و قابلیتهایی تعیین شده که میتواند زمینهساز یک جهش جدی در مسیر توسعه باشد تخصیصیافته است. سهمگین با بیان اینکه اعتبارات سفر ریاستجمهوری در برخی حوزهها تا شش برابر افزایش داشته است و این افزایش حاکی از نگاه ویژه دولت به استان است، اضافه کرد: این اعتبارات به صورت صددرصدی دیده شده و برخلاف اعتبارات استانی، مشروط به تخصیص تدریجی نیست. وی خواستار اقدام فوری دستگاههای اجرای برای جذب اعتبارات شد و ادامه داد: همه دستگاهها باید بدون نگاه بخشی، با همافزایی کامل وارد عمل شوند و مناقصهها باید سریع برگزار، قراردادها منعقد و اطلاعات طرحها طبق بخشنامه اعلامشده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همچنین با اشاره به روند اعتبارات استانی و منابع مکمل افزود: تا کنون حدود ۱۱۲ میلیارد تومان اوراق مرابحه برای طرحهای استانی تعیینتکلیف شده و تفاهمنامههای مربوط با بانکها نهایی شده است و ادامه بهرهگیری از این ظرفیت نیازمند همکاری کامل دستگاهها در ارسال قراردادها و مستندات است و هرگونه تأخیر در این روند، پذیرفتنی نیست. سهمگین با بیان اینکه اینکه برخی دستگاهها اطلاعات مورد نیاز را خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کردهاند، گفت: انتظار داریم سایر دستگاهها، از جمله بنیاد مسکن، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و حوزههای علمیه نیز هرچه سریعتر اطلاعات مربوطه را ارائه کنند. وی با اشاره به اینکه توازن استانی نیز فرصتی مهم برای استفاده کامل از منابع و دستیابی به تخصیص مطلوب بهشمار میرود، افزود: برای جبران عقبماندگیها، بهزودی جلسه ویژهای با حضور همه دستگاههای دارای موافقتنامه برگزار خواهد شد و روند اجرای طرحها به صورت مستمر رصد میشود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این جلسه با اشاره به ادامه روند ابلاغ دستورالعملهای جدید بر برپیگیری مصوبات از سوی دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: طبق گزارشی که معاون اجرایی رئیس جمهور ارائه کرد در سفر رئیس جمهور استان در بسیاری از شاخصها جایگاه خوبی در سطح کشور دارد. عیسی شهامت با اشاره به اینکه هیچ طرح راکدی در سطح استان وجود ندارد، از پیمانکاران متعهد برای اجرای پروژهها قدردانی کرد و افزود: این عزم جدی نشانه اراده دولت برای ارائه خدمات به موقع و باکیفیت است. شهامت از خلع ید ۴ پیمانکار طرحهای عمرانی در استان خبر داد و اضافه کرد: این پیمانکاران به دلیل توقف طرحها، نبود پیشرفت کاری مناسب، طولانی شدن زمان اجرای طرحها و عدم اجرای تعهدات از ادامه کار خلع شدند. وی ادامه داد: اگر پیمانکار اعلام آمادگی و اقدام عملی برای بازگشت به کار و اجرای تعهداتش نشان دهد، مورد توجه و مساعدت قرار خواهد گرفت چرا که هدف نهایی ما، برخورد سیستماتیک با پیمانکاران نیست، بلکه اجرای بهموقع و مطلوب طرحهای عمرانی استان است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اضافه کرد: ممکن است پیمانکاری به هر دلیل نخواهد یا نتواند کار را ادامه دهد. در چنین مواردی، چارهای جز اقدام قانونی و احقاق حق دولت و مردم وجود ندارد و در این خصوص تعارفی با کسی نداریم. شهامت با بیان اینکه مواردی که مدیر دستگاه یا واحد حقوقی مربوطه نتوانستهاند دفاع مؤثری از بیتالمال در محاکم قضایی به عمل آورند، با آن مدیر یا بخش حقوقی قاصر ، مطابق مقررات برخورد جدی خواهد شد، افزود: یکی از موارد مهم، بحث آرای قضایی است که منجر به کسر از حساب دستگاهها به نفع پیمانکاران میشود که مصوب شد تا هر پرونده، بهصورت دستگاه به دستگاه و توسط یک کارگروه ویژه بررسی شود.