هشدار سطح نارنجی بارش تندری در البرز
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اعلام هشدار سطح نارنجی گفت: سامانه بارش تندری از فردا دوشنبه وارد این استان میشود که تا روز پنجشنبه هفته جاری فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، کامران حقی آبی گفت: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی از تغییرات جوی در استان البرز حکایت دارد که بر اساس آن از امشب شاهد رشد ابر، وزش باد، بارش برف و باران در مناطق مختلف استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: این سامانه بارشی همراه با رعدوبرق پیش بینی میشود که در مناطق کوهستانی بارشها به صورت برف و در دشتها و کوهپایهها باران خواهد بارید.
حقی آبی بیان کرد: بررسیها نشان میدهد که در برخی مناطق البرز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.
وی، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد خودروها و احتمال شکستگی شاخههای درختان به سبب وزش باد را از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی برشمرد و از مردم به ویژه کشاورزان و باغداران خواست تمهیدات لازم را بیندیشند.
مدیرکل هواشناسی البرز گفت: دمای هوای استان طی چند روز آینده کاهش محسوس خواهد داشت.
حقی آبی بر لایروبی مسیلها، کانالها و جداول تاکید کرد و افزود: اتخاذ تمهیدات لازم توسط دستگاههای اجرایی در این شرایط ضروری است.
وی نیز از کوهنوردان خواست در شرایط جوی برف و باران از طبیعت گردی خودداری کنند ضمن آنکه توقف در محدوده درختان، ستونهای برق و ارتفاعات به سبب احتمال سقوط یا برخورد رعدوبرق خطرناک است.