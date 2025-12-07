پخش زنده
رئیس دادگستری اندیکا گفت: تاکنون ۴۸۰ پرونده برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که ۵۲ درصد آنها مختومه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد بهار با اشاره به اقدامات ستاد صبر و عملکرد شورای حل اختلاف این شهرستان اظهار کرد: در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش، کانالی در پیامرسان «ایتا» ایجاد شده که اخبار و گزارشهای مربوط به فعالیتهای شورا در آن منتشر میشود، طی پنج سال اخیر، حدود ۵۲ درصد پروندههای ارجاعی در این شهرستان به سازش منتهی شدهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای اجتماعی و فرهنگی منطقه در پذیرش گذشت و مصالحه است.
رئیس دادگستری اندیکا با بیان آمار دقیق پروندهها عنوان داشت: تاکنون ۴۸۰ پرونده برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که ۵۲ درصد آنها با گذشت و تفاهم مختومه شده است.
وی افزود: در حال حاضر این شهرستان دارای ۱۵ حکم رسمی صلحیار است و ۲۵ نفر جدیدالورود نیز در حال تکمیل مراحل دریافت حکم صلحیار هستند. در اندیکا داور رسمی وجود ندارد، اما میانجیگران فعال هستند و پروندهها برای حل اختلاف به آنان ارجاع میشود.
بهار در ادامه به اقدامات فرهنگی و اجتماعی ستاد صبر اشاره کرد و گفت: دیدار با خانوادههای شهدا، برگزاری مراسم زیارت عاشورا به صورت هفتگی، حضور در گلزار شهدای گمنام و دیدار با امام جمعه از جمله برنامههای این ستاد بوده است که این اقدامات در کنار فعالیتهای قضایی، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده است.
رئیس دادگستری اندیکا خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامههای عملیاتی، پیشنهاد شده است شوراهای حل اختلاف در کلانتریها و پاسگاهها تشکیل شوند تا پیش از ورود پروندهها به دادگستری، زمینه سازش فراهم شود؛ همچنین ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه رسیدگی، ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند افراد معتمد و دارای سرمایه اجتماعی همچون روحانیون، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران و گسترش نهادهای اجتماعی و هیئتهای مذهبی از جمله راهکارهای جایگزین قضایی است که میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات داشته باشد.
وی افزود: جلسات متعددی با معتمدین و نمازگزاران برگزار شده و تعدادی از افراد جدید نیز بهعنوان صلحیار جذب شدهاند.
به گفته رئیس دادگستری اندیکا در هفته گذشته نیز حدود ۵۰ پرونده با گذشت و سازش مختومه شده است.
رئیس دادگستری اندیکا در پایان تأکید کرد: میانجیگری و داوری از ظرفیتهای مهم منطقهاند و استفاده از این روشها میتواند از تشکیل پروندههای جدید جلوگیری کند، ستاد صبر اندیکا با بهرهگیری از بزرگان، صلحیاران و نهادهای اجتماعی، الگویی موفق در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای فرهنگ گذشت در جامعه است.