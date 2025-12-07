طرح های حمایتی زیربنایی معادن پیگیری می شود
مجری زیربناهای معادن و مناطق معدنی کشور گفت: طرح زیر بنایی معادن استانها توسط شرکت ایمیدارو و برخی از وزارتخانهها در استانها انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، داریوش فرهنگ مجری زیربناهای معادن و مناطق معدنی کشور گفت: جاده معدنی منطقه ولوپی که معادن زغال سنگ و برخی از معادن رو باز در این منطقه وجود دارد راه دسترسی این منطقه که ماشین آلات سنگین معادن در این محور تردد میکنند و اروستا متعلق به روستاییان منطقه و شهروندان است که نیاز به بازسازی و تعریض دارد.
مجری زیربناهای معادن و مناطق معدنی کشور اظهار داشت: برنامه ریزی و هماهنگی شد که با مدیران اداره راهداری استان و کشور در جایی که نیاز به ترمیم بهسازی تعریض و روکش آسفالت است بررسیها و بر آورد انجام شود مشکلات حل و روکش آسفالت انجام شود.
داریوش فرهنگ تصریح کرد: طرح ایجاد زیر بناها هم در استان مازندران و هم در سایر استانهای کشور و در جاهایی که معادن نیاز به راه دسترسی و برق دارند بر اساس ظرفیت تولید مورد مطالعه قرار میگیرند بخش از آن را شرکت ایمیدرو اجرا میکند
وی افزود:بخش از ان توسط سازمانهای راهداری و مجموعه وزارت راه و شهرسازی و بحث برق رسانی با استفاده از ظرفیت شرکت توانیر و شرکتهای برق استانی این مشکلاترفع می شود.
فرهنگ ادامه داد: بهترین راه دسترسی و بحث برق رسانی مورد مطالعه قرار میگیرد بر اساس بودجههای سالانهای که از طریق موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه است بخش از آنها اجرا میشود و بر اساس اولویتهایی است که از سوی اداره کل صمت استانها و وزارت صمت اولویت بندی خواهد شد.
مجری زیربناهای معادن و مناطق معدنی کشوراعلام کرد: اینکه کجا باید اقدام عملی شود و چه جاهایی باید فوری اقدام شود بر این اساس هم در استان مازندران و هم در استانهای دیگر پروژههای مختلفی را در دست اجرا داریم.