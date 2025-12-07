به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدصادق امیرعشایری در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور مهاباد با اشاره به نقش تاریخی دانشجویان افزود: دانشجویان در دوره‌های مختلف، جریان‌ساز اتفاقات مهم در شکل‌گیری، پیروزی و تداوم انقلاب بوده‌اند و همواره به عنوان پیشگامان حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی، تحولات بزرگی را رقم زده‌اند.

وی تصریح کرد: دانشجویان امروز با تولید دستاورد‌های علمی، ملی و بومی، نه تنها در عرصه‌های جهانی به رقابت می‌پردازند، بلکه در برابر هجمه‌های دشمنان و تهدید‌های مختلف، نقش مهمی در تقویت اقتدار کشور ایفا می‌کنند.

فرماندار ویژه مهاباد با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، اظهارداشت: این تجربه نشان داد که نظام مدیریتی کشور نیازمند شجاعت، جسارت و آگاهی دانشجویان است تا اقتدار موجود حفظ و تداوم یابد.

امیرعشایری اضافه کرد: نقش دانشجویان در تولید علم، فرهنگ و ایجاد گفتمان‌های ملی و اخلاقی، زمینه‌ساز توسعه پایدار کشور است.

وی دانشجویان را قلب تپنده جامعه خواند و تأکید کرد: دانشجویان باید در مسیر حکمرانی کشور مشارکت فعال داشته باشند و با ارائه راهکار‌های نوآورانه و مطالبه‌گری سازنده، به بهبود فرایند‌های مدیریتی و اجتماعی کمک کنند.

فرماندار ویژه مهاباد خاطرنشان کرد: دانشجویان از اقشار مطالبه‌گر جامعه هستند و حضور فعال آنها به ارتقای شفافیت، پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی که از نیاز‌های اصلی جامعه است، کمک می‌کند.

امیرعشایری تأکید کرد: حفظ انسجام و وحدت ملی در گرو شنیدن و پذیرش صدا‌های مختلف است و بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان می‌تواند مسیر توسعه، پیشرفت و امنیت کشور را مستحکم‌تر کند.

فرماندار ویژه مهاباد همچنین از مسئولان دانشگاه‌ها خواست زمینه‌های مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی را گسترش دهند تا نسل جوان بتواند به شکل مؤثر در شکل‌دهی آینده کشور نقش ایفا کند.

در پایان مراسم از تعدادی از دانشجویان افتخارآفرین شهرستان تجلیل شد. همچنین به پاس خدمات ارزشمند دکتر عمر اوطمیشی از موسسان دانشگاه پیام نور مهاباد، یکی از ساختمان‌های این دانشگاه به اسم این استاد فقید نامگذاری شد.