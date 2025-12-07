پخش زنده
کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور هشت داور ایرانی در سی و سومین دوره بازیهای جنوب شرق آسیا خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی و سومین دوره بازیهای جنوب شرق آسیا از ۱۲ آذرماه به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و کنفدراسیون فوتبال آسیا از ۸ داور ایرانی برای قضاوت در این رقابتها دعوت کرد.
موعود بنیادی فرد و پیام حیدری به عنوان داور و علیرضا ایلدروم و فرهاد فرهادپور به عنوان کمک داور رقابتهای فوتبال را که از ۱۲ تا ۲۷ آذر برگزار میشود را قضاوت میکنند.
همچنین علی احمدی و محمدجواد احتشام در رقابتهای بخش مردان فوتسال که از ۲۴ تا ۲۸ آذر و زری فتحی و گلاره ناظمی برای رقابتهای بخش بانوان فوتسال از ۲۱ تا ۲۷ آذر برگزار میشود، انتخاب شدهاند.
این مسابقات تا جمعه ۲۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.