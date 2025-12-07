

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اعلام اینکه بارگیری ذرت خریداری‌شده از بخش خصوصی برای تأمین نهاده مرغداران سراسر کشور آغاز شده است، اضافه کرد: نهاده های وارداتی توسط بخش خصوصی پس از ورود به کشور و طی کردن فرایند گمرکی به این شرکت تحویل داده شده اند.

بر اساس این گزارش، محموله های تحویل داده شده به شرکت پشتیبانی امور دام، با هدف تأمین پایدار نهاده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان مرغ کشور به سراسر استان‌ها ارسال می‌شوند تا بخشی از نیاز زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور به‌صورت مستمر و مطمئن تأمین شود.

به گفته پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، این شرکت با نظارت دقیق و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تلاش خواهد کرد تا نهاده‌های تحویل گرفته شده از واردکنندگان به‌صورت عادلانه و در زمان مناسب در اختیار دامداران قرار گیرد و به این ترتیب، جلوی فعالیت دلالان و سوء‌استفاده‌های احتمالی گرفته می‌شود.

جعفری با اشاره به این که این اقدام موجب ثبات قیمت در بازار خواهد شد، خاطرنشان کرد: همچنین شائبه‌هایی که در زمینه فروش نهاده‌ها بالاتر از قیمت مصوب وجود داشت از بین خواهد رفت، زیرا فقط یک محل برای فروش نهاده‌ها هست و آن هم شرکت پشتیبانی امور دام خواهد بود و ما نیز نهاده‌ها را با قیمت مصوب خواهیم فروخت.