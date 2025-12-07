پخش زنده
با نفوذ یک سامانه بارشی، بارش متناوب باران در استان مرکزی و برف در ارتفاعات پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی بیانگر نفوذ یک سامانه بارشی از نواحی غربی کشور است، که به تناوب از روز دوشنبه تا پایان هفته موجب بارش باران و در ارتفاعات بارش برف خواهد شد.
بیشترین فعالیت این سامانه در نواحی غربی، شمالغربی کشور (دامنههای زاگرس شمالی و مرکزی و همچنین البرز غربی و مرکزی) خواهد بود و استان مرکزی نیز با شدت کمتر تحت تاثیر فعالیت این سامانه قرار خواهد گرفت.
با فعالیت این سامانه، دمای کمینه تا حدی افزایش خواهد یافت و با توجه به افزایش رطوبت و ابرناکی هوا دمای بیشنه روند کاهشی دارد.
با صدور هشدار سطح زرد آلودگی شماره ۵ اداره کل هواشناسی استان مرکزی، همچنان ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان وجود دارد که میتواند موجب افزایش غلظت آلایندهها در برخی از ساعات در حد ناسالم برای گروههای حساس گردد.