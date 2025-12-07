پخش زنده
رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در دوازدهمین کنفرانس استیل پرایس سه محور راهبردی شامل تضمین انرژی، نوسازی فناوری و تنوع صادراتی را برای ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی فولاد تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) محمدمسعود سمیعینژاد در دوازدهمین کنفرانس بینالمللی استیل پرایس، حرکت به سمت تولید فولادهای پیشرفته را ضرورت راهبردی دانست و سه محور کلیدی را برای تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی فولاد اعلام کرد. این محورها شامل تضمین پایدار انرژی از طریق قراردادهای بلندمدت، سرمایهگذاری در نیروگاههای اختصاصی و مدیریت مصرف؛ نوسازی فناوری با حمایت از دیجیتالسازی خطوط تولید، ارتقای کیفیت و سرمایهگذاری در فولادهای خاص؛ و تنوعبخشی به سبد صادراتی با تسهیل صادرات محصولات ویژه و هدفگیری بازارهای خودرویی، انرژی و صنعتی منطقه هستند.
وی گفت: صنعت فولاد دنیا با سه تحول عمده گذار به فولاد کمکربن، جهش تقاضا برای فولادهای پیشرفته و دیجیتالسازی و اتوماسیون روبرو است.
سمیعینژاد تأکید کرد کاهش انتشار کربن، دولتها و شرکتها را به سمت فناوریهای تجدیدپذیر سوق داده و توسعه بدون نوآوری فناورانه ممکن نیست، به ویژه در خودروهای نسل جدید، پتروشیمی، هوافضا و صنایع نظامی که نیاز به فولادهای سبکوزن، مقاوم به خوردگی و هوشمند افزایش یافته است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو افزود: مصرف جهانی فولاد شامل ۵۲ درصد ساختمان و زیرساختها، ۱۵ درصد تجهیزات و ماشینآلات، ۱۲ درصد خودرو، ۱۰ درصد محصولات فولادی، ۵ درصد حملونقل، ۳ درصد تجهیزات الکتریکی و ۲ درصد لوازم خانگی است. بیش از ۴۸ درصد محصولات فولادی دارای استحکام بالا هستند و رشد بازار فولادهای خاص ناشی از توسعه زیرساختها (مانند راهآهن و شبکههای هوشمند)، نیاز خودرو و ماشینآلات (۴۵ درصد رشد)، و سرمایهگذاری ۲۰-۲۵ درصدی شرکتهای پیشرو در آلیاژهای پیشرفته، چاپ سهبعدی و فولاد ضدزنگ است؛ این روند در بازارهای نوظهور آسیا و آفریقا، خودروهای برقی، هوافضا و تجهیزات پزشکی شتاب گرفته.
حرکت به سمت فولادهای پیشرفته (آلیاژی ویژه، ضدزنگ، مقاوم به خوردگی و دما برای صنایع خودرو، انرژی و دفاع) برای اشتغالزایی و توسعه ضروری است؛ این محصولات درآمد صادراتی را افزایش و جایگاه کشور را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا میدهند. آینده از آن کشورهایی است که از فولاد تجاری فاصله گرفته و به محصولات مقاوم، سبک و با ارزش افزوده بالا روی آورند.
معاون وزیر صمت با اشاره به ضرورت توجه به رویکردهای رقابتی گفت: در سال ۲۰۲۴ تولید فولاد خام ترکیه با رشد قابل توجه ۹.۴ درصد به حدود ۳۶.۹ میلیون تن رسید.وی افزود: در این مدت، تولید ایران به حدود ۳۱.۴ میلیون تن رسید که رشد ۲.۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.سمیعینژاد با بیان اینکه صادرات فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۴ به میزان قابل توجهی افزایش داشت، گفت: این کشور ۱۳.۴ میلیون تن محصول فولادی به ارزش تقریبی ۹.۷۵ میلیارد دلار صادر کرد که نسبت به سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد وزنی و ۱۷.۷ درصد رشد ارزشی را نشان می دهد.
وی ادامه داد: صادرات محصولات تخت و طویل ترکیه به ترتیب حدود ۵.۷۹ و ۷.۲۶ میلیون تن بوده است اما در همین سال، میزان صادرات محصولات تخت و طویل ایران به ترتیب حدود ۱.۷۳ و ۴.۳۶ میلیون تن بود.