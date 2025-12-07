به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی امروز در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز افزود: ۹.۵ میلیون نفر ساکن ثابت تهران هستند و حدود ۳ تا ۴ میلیون نفر نیز به صورت روزانه به پایتخت رفت‌وآمد می‌کنند، یعنی در عمل برای بین ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون نفر باید آب تأمین کنیم.

شهردار تهران سپس به تناقص موجود در سیستم آبرسانی اشاره کرد و گفت: جالب این جاست که سیستم آبرسانی تهران طوری طراحی شده که گویی برای ۲۴ میلیون نفر آب وارد شهر می‌کند، اما تنها ۱۱.۵ میلیون نفر از آن مصرف می‌کنند و با این حال باز هم با کمبود مواجه می‌شویم. این نشان می‌دهد مشکل از جایی دیگر است.

زاکانی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل تهران اظهار کرد: در چهار سال قبل از مدیریت فعلی فقط ۱۳۴ دستگاه اتوبوس به شبکه حمل و نقل عمومی اضافه شده بود، اما ما تاکنون برای تولید حدود ۷۰۰۰ دستگاه قرارداد بستیم و تا عید بیش از هزار دستگاه به ناوگان اضافه می‌شود.

زاکانی با تأکید بر نقش حمل‌ونقل عمومی در کاهش آلودگی هوا نیز گفت: برای حل آلودگی هوا باید اکثر جابجایی‌ها با حمل‌ونقل عمومی صورت بگیرد. ۶۶ درصد ذرات معلق و ۸۱ درصد آلاینده‌های گازی مربوط به بخش متحرک شهر است که سهم خودرو‌های شخصی در آن ۳۸ درصد و موتورسیکلت‌ها ۲۱ درصد است.

زاکانی با اشاره به این آمار تأکید کرد: این اعداد به وضوح نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آلودگی هوای تهران، مستقیماً به وسایل نقلیه موتوری مرتبط است. موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های شخصی در مجموع نزدیک به ۶۰ درصد از آلودگی گازی شهر را تولید می‌کنند.

توسعه حمل‌ونقل عمومی تنها راه حل کاهش آلودگی هوا

وی در تشریح راه حل معضل آلودگی هوا گفت: تنها راه حل واقعی و پایدار برای کاهش آلودگی هوا، توسعه کمی و کیفی حمل‌ونقل عمومی است. باید سیستم‌های حمل و نقل عمومی را به گونه‌ای گسترش دهیم که سهم اکثریت جابجایی‌های شهری را بر عهده بگیرند، نه اینکه همچنان شاهد تسلط وسایل نقلیه شخصی بر سفر‌های درون‌شهری باشیم.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش به دو رویکرد مطرح شده در سطح کلان برای مدیریت جمعیت پایتخت اشاره و تصریح کرد: برخی مسئولان رسماً می‌گویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند. این راه‌حل غیرمنصفانه، غیرعادلانه و اساساً امکان‌پذیر نیست. برخی دیگر معتقدند گرانی تهران باعث می‌شود مردم در شهر‌های خود بمانند. اما وقتی تهران گران بشود، کل کشور گران خواهد شد و از طرفی شاهد حاشیه‌نشینی گسترده در اطراف تهران خواهیم بود.

شهردار تهران در ادامه به چالش‌های مالی پروژه مسکن ملی و رویکرد غلط دولت‌های مختلف در تامین مسکن اشاره کرد و گفت: چهارشنبه قبل از شهادت شهید رئیسی، در هیئت دولت بحثی بین وزیر وقت و رئیس کل بانک مرکزی درگرفت. وزیر راه و شهرسازی وقت معتقد بود برای تکمیل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز به تخصیص ۶۰۰ همت بودجه است، اما پاسخ رییس بانک مرکزی این بود که پولی وجود ندارد.

وی افزود: چند ماه بعد وزیر راه و شهرسازی فعلی و رئیس بانک مرکزی همین گفت‌و‌گو تکرار شد، اما این‌بار عدد درخواستی ۲۰۰۰ همت بود، زیرا درگاه اینترنتی بازمانده و ۸۳۲ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

شهردار تهران با بیان اینکه اگر چند ماه قبل ۶۰۰ همت وجود نداشت، به طریق اولی امروز ۲۰۰۰ همت وجود نداشت، تصریح کرد: دو سه هفته قبل گزارشی ارائه شد که نشان می‌داد ما طی شش سال فقط توانسته‌ایم جوابگوی تامین مسکن ۷۶ هزار خانوار از ۸۳۲ هزار متقاضی باشیم.

بزرگترین تهدید کشور، ۱۷۰ هزار هکتار بافت ناپایدار است

زاکانی در ادامه تاکید کرد: راه حل مشکل مسکن، تامین بودجه کلان نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که مردم خودشان مسکن بسازند. این کار حتی بدون نیاز به بودجه دولتی امکان‌پذیر است، به شرطی که دولت بافت فرسوده و ناپایدار کشور را یک فرصت بداند.

وی با اشاره به تهدید بافت‌های ناپایدار گفت: بزرگترین تهدید کشور، ۱۷۰ هزار هکتار بافت ناپایدار است. در تهران نیز ۹۳۰ هزار پلاک وجود دارد که ۴۱۰ هزار پلاک آن ناپایدار است. تهران در معرض سه زلزله واقعی پیرامونی قرار دارد و این یعنی یک خطر بالفعل به نام ناپایداری مسکن وجود دارد که در صورت کوچکترین حادثه، خسارات جانی و مالی زیادی به بار خواهد آمد.

زاکانی افزود: نمی‌توانیم در حوزه مسکن جای مردم کار کنیم. باید مشوق ایجاد کنیم تا مردم خودشان برای پایدارسازی و نوسازی بافت‌های ناپایدار اقدام کنند. به عنوان مثال می‌شود گاهی می‌شود مجوز ساخت طبقات بیشتری در نوسازی بافت فرسوده به مالکان داد به شرطی که این ظرفیت اضافه در خدمت اهداف اجتماعی مانند تأمین مسکن زوج‌های جوان قرار گیرد. چنین مشوق‌هایی می‌تواند به مهار تورم در بخش مسکن کمک کند و اثرات مثبت خود را در سایر بخش‌ها نیز نشان دهد.

در خرید اتوبوس های برقی باشرکت های داخلی مشکل داشتیم

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به مطالبه حاضران به تجربه شهرداری تهران در خرید اتوبوس‌های برقی پرداخت و گفت: ما برای خرید اتوبوس برقی، با پیشنهادات گزافی از سوی خودروسازان داخلی مواجه شدیم. یک شرکت به ما ۳۴۶ هزار یورو پیشنهاد داد، دیگری ۳۲۳ هزار یورو به اضافه هزینه گمرک و سومی ۳۱۷ هزار یورو به اضافه هزینه‌های دیگر.

شهردار تهران ادامه داد: در حین سفر به چین برای شرکت در نشستی دیگر، از کارخانه‌های سازنده بازدید کردیم. آنجا متوجه شدیم قیمت واقعی اصلاً این مقدار نیست. وقتی برگشتم، به وزیر مربوطه در دولت قبل گفتم: آقای دکتر قیمت واقعی اتوبوس برقی رقمی که شرکت‌های داخلی می‌گویند نیست. من اگر مجبور شوم از خارج بخرم و تولید را به داخل بیاورم، قیمت تمام‌شده دو سوم قیمت پیشنهادی این شرکت‌های داخلی خواهد شد. آنها یک سوم بیشتر از قیمت واقعی از ما پول می‌گیرند و خدمات هم به درستی ارائه نمی‌دهند.

زاکانی افزود:این موضع‌گیری باعث شد همان شرکتی که قیمت ۳۱۷ هزار یورویی داده بود، ۵۰ هزار یورو از قیمت کم کند و به ۲۷۳ هزار یورو برسد. با این وجود ما برای تشویق تولید داخل، قرارداد را با آن شرکت بستیم، اما در نهایت با خرید از خارج، قیمت را به ۲۲۰ هزار یورو رساندیم.

وی به مقاومت‌های صورت‌گرفته اشاره کرد: قسم خوردند که حتی یک دستگاه اتوبوس را هم نمی‌گذاریم وارد کشور کنید. گفتم شما کی هستید که اجازه واردات نمی‌دهید؟ پس از کشمکش، بالاخره واردات انجام شد و خط تولید نیز در حال انتقال به داخل است.

شهردار تهران از کاهش بیشتر قیمت اتوبوس برقی در خرید‌های جدید خبر داد و گفت:اخیراً برای خرید ۲۰۰۰ دستگاه دیگر به تفاهم رسیده‌ایم، با ارزان شدن قیمت باتری در شرکت‌های چینی قیمت هر دستگاه اتوبوس به ۱۹۰ هزار یورو کاهش یافته و در قراردادی دیگر نیز این رقم حتی به ۹۰ هزار یورو رسیده‌است.

زاکانی در مقابل، به رفتار شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت:همان شرکتی که قبلاً ۲۷۳ هزار یورو قیمت داده بود، با بهانه افزایش نرخ دلار، گفت نمی‌تواند کمتر از ۲۷۰ هزار یورو بفروشد و قیمت را بالا برد. من گفتم چگونه است که من قیمت را پایین می‌آورم ولی شما می‌خواهید افزایش دهید؟ من تکنولوژی را با ۱۹۰ هزار یورو وارد می‌کنم تا برای کل کشور مفید باشد، اما شما می‌خواهید انحصار خود را حفظ کنید.