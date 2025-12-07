روز دانشجو روز دانشجو روز دانشجو روز دانشجو روز دانشجو روز دانشجو

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در مراسم روز دانشجو که در بیمارستان ۱۷ شهریور رشت برگزار شد گفت: دانشجویانی که بانی مناسبت روز دانشجو شدند با استعمار زمانه جنگیدند و نسبت به مسائل پیرامون خود بی تفاوت نبودند.

آیت الله رسول فلاحتی افزود: دانشجو فعالترین عنصر تحصیلکرده جوانی است که بدون اینکه سیاست زده شود می‌تواند به سیاست‌های غلط زمانه اعتراض کند و جهان را از چالشی که استعمارگران درگیر کرده‌اند خارج کند.

استاندار گیلان هم در مراسم روز دانشجو پس از شنیدن مطالبات دانشجویان گفت: ما مکلفیم که امکانات لازم را برای دانشجویان فراهم کنیم تا بتوانند در محیطی سالم و علمی تراوشات ذهنی خود را بروز دهند.

هادی حق شناس همچنین از اتمام کار بیمارستان جنرال لاکان رشت تا پایان امسال خبر داد و گفت: با بهره برداری از این بیمارستان، ۴۲۱ تخت به تخت‌های بیمارستانی گیلان اضافه می‌شود.

در این مراسم سه دانشجو مطالبات خود را با استاندار و نماینده ولی فقیه در گیلان در میان گذاشتند.

در پایان از نفرات برتر دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تجلیل شد.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۶ هزار دانشجو دارد.