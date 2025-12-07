به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حسین فاضلی هریکندی در این نشست با تشریح اقدامات دبیرخانه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان البرز در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، بیان کرد: دبیرخانه این ستاد در این بازه زمانی مجموعا در ۸۲ نشست «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، «کمیسیون کارگری شورای تأمین»، و کارگروه‌های متعدد با محوریت حمایت از تولید مشارکت داشته و تعداد ۱۳۰ مورد مشورت و معاضدت در جلسات و حاشیه جلسات برون سازمانی ارائه شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت بیش از ۲۷۳ ملاقات با فعالان اقتصادی و تولید کنندگان انجام شد که منجر به تشکیل ۸۶ پرونده برای بررسی و رفع مشکلات شده است؛ به منظور شناسایی مشکلات بنگاه‌های مختلف اقتصادی و واحد‌های تولیدی، درمانی و کشاورزی نیز ۳۸ بازدید به عمل آمده است.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز در ادامه با تشریح دستاورد‌ها گفت: با حمایت‌های ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ از تعطیلی ۴۱ واحد تولیدی جلوگیری و به حفظ اشتغال ۱۸۴۱ نفر و ایجاد زمینه اشتغال جدید برای ۱۱۸۹ نفر کمک شد یعنی مجموعه اقدامات انجام شده منجر به حفظ اشتغال و ایجاد شغل جدید برای ۳۰۳۰ نفر شد.





اشتغال ۱۲۸۳ زندانی استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: اشتغال زندانیان از ۷۱۷ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۸۳ نفر در پایان شهریور ۱۴۰۴ رسیده است که رشد ۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد؛ همچنین در حوزه حرفه‌آموزی نیز در ۲۲ کارگاه آموزشی برگزار شده تعداد ۷۲۰ زندانی مشارکت داشته و آموزش‌های کاربردی را دریافت کرده‌اند.

اقدامات انجام شده در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیگر بخش سخنان فاضلی هریکندی بود که وی با اعلام ورود ۹۶ پرونده با این موضوع به محاکم استان در سال گذشته اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۹۸ پرونده که بخشی مانده سال‌های گذشته بود مورد رسیدگی قرار گرفت؛ همچنین در سال جاری تا پایان آبان ماه تعداد ۴۵ پرونده وارده ثبت و تعداد ۲۱۴ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به اعلام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور، در پایان سال ۱۴۰۳، اداره کل اموال تملیکی استان البرز ششمین استان در زمینه تعیین تکلیف و فروش و چهارمین استان از نظر درآمد خالص در سطح کل کشور بوده و جزو استان‌های اصلی و هدف این سازمان قرارگرفته است که این امر از بدو تأسیس این اداره کل تاکنون بی‌سابقه بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه با پیگیری‌های قضایی و بازدید‌های انجام شده، کلیه انبار‌ها ساماندهی و تعداد ۲ باب از سوله‌های تحت اختیار به قفسه‌بندی تجهیز شده است، متذکر شد: از جهتی به منظور کمک به شرکت توزیع برق استان البرز در مدیریت ناترازی انرژی، با دستورات قضایی صادرشده تعداد ۲۸۰۰ دستگاه ماینر و متعلقات آن معدوم و ضایعات آن طی مزایده به فروش رسیده و به خزانه واریز شد؛ این اقدام با توجه به تعداد بالای ماینر‌های امحایی، نقطه عطفی برای شروع امحای بیشتر در ادارات کل اموال تملیکی سایر استان‌ها بوده است.

وی با تاکید بر مقابله با فرار مالیاتی، تصریح کرد: شناسایی فرار‌های مالیاتی باید توسط اداره کل امور مالیاتی استان البرز مورد پیگیری قرار گیرد؛ مدیرکل امور مالیاتی مکلف شده است در نشست آتی گزارش مفصلی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه شناسایی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و هیئت‌های حل اختلافات مالیاتی استان ارائه دهد.

حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز و دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز نیز در این نشست بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی در استان تاکید کرد و گفت: در برنامه‌های ابلاغ شده به دادگستری کل استان، در بخش ماموریت‌های دادستانی در حوزه اقتصاد مقاومتی بر تحقق شاخص‌ها و وصول درآمد‌های مالیاتی در کشور تاکید شده است که باید در خصوص آن در ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان‌ها و همچنین دادستانی کل تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی با انتقاد از اداره کل امور مالیاتی استان البرز در خصوص پرونده‌های فرار مالیاتی معرفی شده به دستگاه قضایی تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که کارمندان، کارگران و کسبه خرد، مالیات خود را پرداخت کنند، اما برخی که گردش مالی بالایی دارند از مسئولیت قانونی خود شانه خالی کنند؛ با توجه به گردش مالی استان، تعداد پرونده‌های مالیاتی تشکیل شده کم است.

مددی افزود: تعداد کم پرونده‌های قضایی نشان از ضعف اداره کل مالیاتی استان بوده و بیان کننده آن است که اداره کل امور مالیاتی استان ورود موثری در رابطه با امور مالیاتی ندارد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز هم در این نشست با بیان اینکه اقدامات حمایتی اداره کل زندان‌ها در دو بخش زندانیان و خانواده زندانیان خلاصه می‌شود، گفت: در حوزه زندانیان در حین تحمل کیفر، بحث آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی وجود دارد که در سال گذشته آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار و گواهی فنی و حرفه‌ای از سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌ها برای زندانیان اخذ شد و از این حیث در بین استان‌های کشور، البرز رتبه چهارم را کسب کرد.

«اصغر فتحی» اشتغال زندانیان در کارگاه‌ها را شامل دو بخش اشتغال در درون زندان و اشتغال در برون زندان بیان کرد و افزود: سال گذشته با حمایت مراجع قضایی، فضایی به متراژ ۲۰ هکتار به فضای زندان اضافه شد؛ فضای خوابگاهی هم از ۲۳ هزار و ۵۴۰ متر به ۵۱ هزار متر افزایش پیدا کرد و متناسب با آن فضای کارگاهی در ندامتگاه مرکزی ۱۰۰ درصد رشد داشت و به همین تناسب تعداد کارگر‌های داخل زندان هم رشد پیدا کرد.





رشد ۹۳ درصدی شناسایی ماینر‌ها در استان

بخشی از جلسه روز جاری به موضوع ناترازی انرژی و آب در استان اختصاص داشت که «مسعود خواجه‌وند» مدیرعامل توزیع برق استان البرز با بیان اینکه بخش سرمایشی، ماینر‌های غیرمجاز و پمپ‌های آب منازل نقش مهمی در افزایش مصرف برق داشته‌اند اضافه کرد: در هشت ماهه امسال با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی بیش از ۵۳ مرکز فعالیت ماینر‌ها را شناسایی کردیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۳ درصدی داشته است.

وی اضافه کرد: در حوزه جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز نیز مجموعا ۹۷۰۰ مورد شناسایی و جمع‌آوری داشتیم که شهرستان‌های ساوجبلاغ با ۲۲۰۰ مورد و چهارباغ با ۱۸۰۰ مورد بیشترین اقدام را در استان داشتند.