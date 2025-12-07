پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بورس گفت: بازار نوآفرین باید با تقویت تجاریسازی و تعریف شاخصهای اختصاصی، مسیر ورود ایدههای نوآورانه به بازار سرمایه را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، حجتاله صیدی با اشاره به نقش نهادهای حاکمیتی در توسعه اقتصاد دانش بنیان تأکید کرد: نقش نهاد ناظر بازار سرمایه در این حوزه بسیار مهم است، ما وظیفه حقوقی و تخصصی خود میدانیم که از توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری حمایت کنیم و در این مسیر در خدمت مجموعههای فعال باشیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سابقه فعالیتهای نوآورانه در کشور اعلام کرد: فعالیت مراکز نوآوری از دهه ۷۰ آغاز شده و پارک علم و فناوری پردیس توانسته در مدت کوتاه فعالیت خود به نتایج قابل توجهی دست یابد، اما برای دستیابی به سطح ملی، تقویت حلقه تجاریسازی ضروری است.
صیدی تجاریسازی را «گلوگاه اصلی اقتصاد دانشبنیان» دانست و گفت: بسیاری از ایدههای خوب در این مرحله متوقف شدهاند، در حالیکه تجربههای موفق نشان داده با عبور صحیح از این مرحله، موفقیت قابل تحقق است.
وی افزود: نمونههای موفق بخش خصوصی نشان دادهاند که چگونه یک ایده میتواند به محصول تجاری تبدیل شود و پس از آن، حکمرانی شرکتی و کیفیت اداره بنگاه اهمیت پیدا میکند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به ضرورت توسعه بازار نوآفرین در چارچوب بازار سرمایه گفت: این بازار باید ارتقا پیدا کند و صرفاً به پذیرش شرکتها محدود نباشد.
او چالش ارزشگذاری داراییها را یکی از مهمترین مسائل این بخش عنوان کرد.
صیدی با تأکید بر اهمیت وفاداری بنیانگذاران و ماندگاری نیروهای کلیدی اظهار داشت: مهاجرت نخبگان و خروج بنیانگذاران برخی شرکتها تهدیدی جدی است و باید مراقب بود شرکتهای ورودی به بازار، ماندگار و باکیفیت باشند.
وی افزود: بازار نوآفرین نیازمند شاخصهای اختصاصی مشابه سیلیکونولی است تا عملکرد شرکتها شفاف ارزیابی شده و سرمایهگذاران ترغیب شوند. شفافیت در قیمتگذاری و فراهم شدن امکان توسعه، جوانان خلاق را زودتر به تجاریسازی ایدهها سوق میدهد.
صیدی با اشاره به ظرفیت صنایع بزرگ کشور در حوزه پتروشیمی، معدن، صنایع فلزی و پزشکی گفت: بسیاری از مواد اولیه پیشرفته در این حوزهها وارداتی است و باید شرکتهای دانشبنیان برای تولید این محصولات تقویت شوند.
صیدی همچنین از برگزاری جلسهای با هیأت عالی بانک مرکزی درباره تأمین مالی ارزی پروژههای بزرگ خبر داد و گفت: طرحهایی نظیر پروژههای خلیجفارس نیازمند مدلهای جدی تأمین مالی هستند. آینده بورس به نوآوری گره خورده است و بازار سرمایه باید به گونهای عمل کند که جوان نخبه ایرانی احساس کند میتواند آینده خود را در داخل کشور بسازد.