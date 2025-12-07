پخش زنده
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از وقوع حادثه مسمومیت ۷ نفر با مونوکسیدکربن در روستای بیدک گرمه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تقی رحمتی گفت: امروز شانزدهم آذرماه در ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح حادثهای ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن در روستای بیدک شهرستان گرمه رخ داد که در پی آن هفت نفر دچار مسمومیت شدند.
وی افزود: در پی تماس با مرکز اورژانس، سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان برای مراقبتهای ویژه به بیمارستان رسول اکرم کلاله منتقل شدند.
رحمتی افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته تاکنون یازده مورد مسمومیت با مونوکسیدکربن در سطح استان گزارش شده است.
وی گفت: متاسفانه با وجود تأکیدات مکرر بر استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و اطمینان از سلامت دودکشها و سیستم تهویه منازل، همچنان شاهد بروز موارد متعدد مسمومیت با این گاز بیبو و بیرنگ هستیم.